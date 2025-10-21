تتويج الفائزين في «مزاينة الخلاص»

الظفرة (وام)



توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد الظفرة للتمور، أمس الأول، الفائزين في «مزاينة تمور الخلاص»، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر لغاية 26 أكتوبر.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، والمهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحصِ المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الفائزين في المسابقة وسط حضور واسع من ممثلي الجهات المشاركة والمزارعين والمنتجين وزوار المهرجان.

وبلغ عدد المشاركين في مزاينة الخلاص 42 متسابقاً قدموا 2100 كيلوجرام من التمور المميزة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بهذه المسابقة بقيمة 280 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 75 ألف درهم، والثاني 50 ألفاً، والثالث 40 ألف درهم.

وعلى صعيد صفقات مزاد التمور ليوم أمس، بلغ إجمالي المبيعات 232 ألفاً و890 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 2775 كيلوجراماً بإجمالي 925 صندوقاً، وسجل المزاد أغلى قيمة لصندوق التمور الواحد لصنف «نوادر»، بقيمة 1100 درهم.

وكانت لجان الفرز والتحكيم تسلمت صباح أمس الثلاثاء مشاركات المتنافسين في مسابقة تمور الزاملي ومسابقة «عسل متبلور شوط مفتوح»، إلى جانب مشاركات مزاد التمور التي تبدأ يومياً في تمام الساعة السادسة مساءً، وتجذب الراغبين في اقتناء التمور الإماراتية الفاخرة.