سفير إسبانيا يشيد بدعم مهرجان ومزاد الظفرة للتمور لرواد الأعمال

الظفرة (وام)



أشاد إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، بدعم مهرجان ومزاد الظفرة للتمور لرواد الأعمال والابتكار في قطاع التمور. جاء ذلك، خلال زيارته أمس الأول لفعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، الذي يقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتجول السفير جودوس في أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، واطلع على الخدمات والتقنيات المقدمة في قطاع الزراعة، كما زار سوق التمور، والسوق الشعبي، وجناح الحرف اليدوية، ومنطقة مسابقات مزاينة التمور والعسل، ومزاد التمور.

كما تعرف على المعروضات التي تشمل المنتجات التراثية والزراعية، والأغذية، والصناعات المرتبطة بالنخيل، إلى جانب أحدث التقنيات في مجال الزراعة، لا سيما زراعة النخيل.

وعبر سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة عن سعادته بزيارة المهرجان، مؤكداً أن المهرجان يعكس روح ريادة الأعمال من خلال تحويل النخيل والتمور إلى منتجات متعددة لا تقتصر على قطاع الأغذية، بل تشمل أيضاً الحرف اليدوية.