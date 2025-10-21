الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير إسبانيا يشيد بدعم مهرجان ومزاد الظفرة للتمور لرواد الأعمال

سفير إسبانيا لدى جولته في الفعاليات (وام)
22 أكتوبر 2025 02:31

الظفرة (وام)

أشاد إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، بدعم مهرجان ومزاد الظفرة للتمور لرواد الأعمال والابتكار في قطاع التمور. جاء ذلك، خلال زيارته أمس الأول لفعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، الذي يقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
وتجول السفير جودوس في أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، واطلع على الخدمات والتقنيات المقدمة في قطاع الزراعة، كما زار سوق التمور، والسوق الشعبي، وجناح الحرف اليدوية، ومنطقة مسابقات مزاينة التمور والعسل، ومزاد التمور.
كما تعرف على المعروضات التي تشمل المنتجات التراثية والزراعية، والأغذية، والصناعات المرتبطة بالنخيل، إلى جانب أحدث التقنيات في مجال الزراعة، لا سيما زراعة النخيل.
وعبر سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة عن سعادته بزيارة المهرجان، مؤكداً أن المهرجان يعكس روح ريادة الأعمال من خلال تحويل النخيل والتمور إلى منتجات متعددة لا تقتصر على قطاع الأغذية، بل تشمل أيضاً الحرف اليدوية.

أخبار ذات صلة
انطلاق الدورة الأكبر لـ«معرض أبوظبي الدولي للتمور»
مشاركة مغربية لافتة في «أبوظبي للتمور»
إسبانيا
الظفرة
مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
التمور
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©