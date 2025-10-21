«إسلامية دبي» تفعل مبادرة «نبض الفئات المعنية»

دبي (الاتحاد)



نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ملتقى سعادة المتعاملين ضمن مبادرة «نبض الفئات المعنية»، بمشاركة 22 جهة من المؤسسات الإسلامية والخيرية، إلى جانب ممثلين من مختلف الوحدات التنظيمية في الدائرة؛ بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع فئات المجتمع والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول جودة الخدمات المقدمة.

ويشكل الملتقى منصة حوارية مفتوحة تتيح للمتعاملين التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية والميدانية، ويجسد التزام الدائرة بمبادئ الشفافية والتميز المؤسسي، وسعيها المستمر نحو تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين، من خلال تبني ثقافة التحسين والابتكار في الأداء.

ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بجودة الخدمات استناداً إلى ملاحظات المتعاملين ومقترحاتهم، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدائرة والمجتمع.