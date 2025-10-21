الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تفعل مبادرة «نبض الفئات المعنية»

«إسلامية دبي» تفعل مبادرة «نبض الفئات المعنية»
22 أكتوبر 2025 02:31

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ملتقى سعادة المتعاملين ضمن مبادرة «نبض الفئات المعنية»، بمشاركة 22 جهة من المؤسسات الإسلامية والخيرية، إلى جانب ممثلين من مختلف الوحدات التنظيمية في الدائرة؛ بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع فئات المجتمع والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول جودة الخدمات المقدمة.
ويشكل الملتقى منصة حوارية مفتوحة تتيح للمتعاملين التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية والميدانية، ويجسد التزام الدائرة بمبادئ الشفافية والتميز المؤسسي، وسعيها المستمر نحو تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين، من خلال تبني ثقافة التحسين والابتكار في الأداء.
ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بجودة الخدمات استناداً إلى ملاحظات المتعاملين ومقترحاتهم، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدائرة والمجتمع.

أخبار ذات صلة
«تحدي القراءة» يبدأ رحلة التصفيات.. والتتويج غداً
أحمد بن سعيد ولطيفة بنت محمد يشهدان ختام أعمال «ملتقى الأمين 2025»
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©