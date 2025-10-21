«الشارقة الخيرية»: 17 شاشة ذكية في 13 موقعاً لاستقبال تبرعات المحسنين

الشارقة (الاتحاد)



أكدت جمعية الشارقة الخيرية أنها مستمرة في تطوير منظومتها الرقمية لتيسير عمليات التبرع، وضمان سهولتها وأمانها للمحسنين، من خلال شبكة واسعة من الشاشات الذكية، التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال التبرعات إلكترونياً بطريقة مبتكرة وآمنة تحفظ خصوصية المتبرع، وتتيح له خيارات مرنة في دعم مختلف المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بتحديث قنوات استقبال التبرعات، وتسهيل الوصول إليها، موضحاً أن منظومة الشاشات الذكية تضم 17 شاشة موزعة في 13 موقعاً حيوياً داخل إمارة الشارقة، تشمل عدداً من المنشآت الحكومية والمراكز التجارية والمستشفيات؛ بهدف الوصول إلى المتبرعين في مواقع تجمعاتهم اليومية.

وأشار ابن بيات إلى أن هذه المواقع تتوزع على كل من: السيوح مول، وزيرو 6، وصالة مطار الشارقة الدولي، والمستشفى الجامعي، ومستشفى برجيل، ومستشفى إن إم سي رويال، والزاهية مول، وميجا مول، وصحارى مول، وواجهة كلباء، ومجلس أحياء كلباء، وضاحية الصبيحية، وضاحية الحوامي في خورفكان.

وأضاف: الشاشات الذكية صممت بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للمتبرع اختيار المشروع الذي يرغب في دعمه.