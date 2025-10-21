الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

52 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» عبر فرع دبي

52 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» عبر فرع دبي
22 أكتوبر 2025 02:31

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أن حجم الإنفاق الخيري، من خلال فرعها في دبي منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ 52.022.817 درهماً، استفادت منه 13 ألف أسرة وحالة مستحقة داخل الدولة، وذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المحتاجة.
وقالت عفراء أحمد البلوشي، مدير فرع دبي: الإنفاق شمل مجموعة واسعة من برامج المساعدات، حيث بلغ ما تم إنفاقه على المساعدات الطارئة نحو 42.390.317 درهماً، تضمنت دعم كبار السن والمرضى والطلبة في مختلف المراحل الدراسية، كما أنفقت الجمعية 5.118.900 درهم على المساعدات الغذائية، التي استهدفت الأسر محدودة الدخل لتأمين احتياجاتها الأساسية، في حين بلغ ما تم صرفه على مشروع المساعدات النقدية الشهرية 3.186.500 درهم، دعماً للأسر الأقل دخلاً للنهوض بمعاشها.

