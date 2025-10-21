محاضرة توعية عن صلة الأرحام في دبي

دبي (الاتحاد)



تعتزم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تنظيم محاضرة توعوية غداً بعنوان «أين نحن من عبادة صلة الأرحام؟»، ضمن برنامجها الأسري «نبض الأسرة»، تقدمها منى طارش العليلي، في جامع ند الشبا - ند الشبا 4، مع إتاحة المشاركة عن بُعد.

وستتناول المحاضرة عدداً من المحاور الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى أفراد المجتمع، من أبرزها فضائل صلة الأرحام، وصور وأشكال التواصل الأسري المشروع، إضافة إلى أسباب قطيعة الأرحام وسبل التغلب عليها في ظل متغيرات الحياة الحديثة. وتهدف المحاضرة إلى ترسيخ مفهوم صلة الأرحام كعبادة عظيمة، تسهم في تماسك المجتمع واستقراره، وتؤكد على مكانتها ركيزة من ركائز البناء الاجتماعي السليم.