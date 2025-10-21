الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دعوة لإعداد جيل إعلامي يتقن الذكاء الاصطناعي بـ «دراية وابتكار»

دعوة لإعداد جيل إعلامي يتقن الذكاء الاصطناعي بـ «دراية وابتكار»
22 أكتوبر 2025 02:31

العين (وام) 

أكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الإعلام الحديث لم يعد مجرد نقل للمعلومة، بل أصبح صناعة قائمة على التحليل والابتكار والسرعة في الوصول إلى الجمهور، مشددة على أن توجهات الجمعية تهدف إلى إعداد جيل من الصحفيين القادرين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.
 جاء ذلك، في إطار ورشة عمل متخصصة بعنوان «مهارات توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام - دراية وابتكار»، التي نظمتها «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، واستضافتها مكتبة زايد المركزية بمدينة العين. وشهدت الورشة، التي اختتمت بإطلاق مبادرة شبابية تحت شعار «سفراء الإعلام الواعي»، مشاركة نخبة من الخبراء في الإعلام الرقمي وممثلي الجامعات وطلبة كليات الإعلام، وعدد من المختصين في المجالين التقني والإبداعي. وأضافت المعيني أن الجمعية تعمل من خلال برامجها التدريبية وشراكاتها الوطنية على تمكين الصحفيين من المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحول الإعلامي العالمي، وتعزيز مكانة الإعلام الإماراتي كمصدر موثوق ومتطور.

الذكاء الاصطناعي
جمعية الصحفيين الإماراتية
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
العين
