مذكرة تفاهم بين «الشارقة للإعلام» و«هيئة الموانئ»

الشارقة (وام)



وقع مجلس الشارقة للإعلام وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم لتنظيم العمل المشترك وتنسيق الجهود، بما يدعم الحراك الثقافي والإعلامي في الإمارة.

وقع المذكرة حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ومحمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. وتهدف المذكرة بشكل رئيس إلى تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية للوفود الإعلامية والشركات المشاركة في الفعاليات. وتؤكد هذه الشراكة حرص الجهتين على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للعمل الإعلامي والإبداعي في إمارة الشارقة.

وقال حسن يعقوب المنصوري: إن المذكرة تأتي تطبيقاً عملياً للتوجهات العليا التي وضعها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، لتيسير العمل ودعم قطاعي الإعلام والثقافة.

من جانبه، أشار محمد مير عبدالرحمن السراح إلى أن المذكرة تمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، وتؤكد التزام «الهيئة» بدعم القطاعات الإبداعية.