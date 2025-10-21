الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«اللولو» تعلن شراكات استراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية

عبدالله الحميدان ويوسف علي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
22 أكتوبر 2025 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة اللولو سلسلة من الشراكات الاستراتيجية، وكشفت النقاب عن مجموعة جديدة من المنتجات المصنعة في الإمارات. وفي جناحها المخصص، وقعت الشركة الرائدة في مجال التجزئة ثلاث مذكرات تفاهم رئيسة تركز على تعزيز مصادر العلامات التجارية الخاصة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل. 
وكجزء من التزامها بدعم ذوي الهمم، وقعت «لولو» مذكرة تفاهم مع هيئة زايد لأصحاب الهمم (ZHO) لتوفير الفواكه والخضراوات الطازجة المزروعة في المزارع التي تديرها «الهيئة». وسيتم توفير هذه المنتجات في جميع متاجر لولو في دول مجلس التعاون الخليجي. وقع الاتفاقية كل من عبدالله عبد العالي الحميدان، مدير هيئة زايد لأصحاب الهمم، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو.
ودعماً لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وقعت مجموعة لولو مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة كبيرة من المنتجات المصنوعة من قبل الحرفيات من خلال المبادرة. وقع مذكرة التفاهم مايواند جبارخيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، وشميم زين العابدين، مدير علامة لولو الخاصة، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وسليم في آي، الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجيات في اللولو.
ولتوسيع نطاق توريدها للتوابل والمنتجات الغذائية المصنعة في دولة الإمارات، وقعت اللولو اتفاقية شراكة مع شركة «بوابة ليوا» للصناعات الغذائية. وقع مذكرة التفاهم كل من حميد علي الزعابي، الرئيس التنفيذي ومالك شركة «بوابة ليوا»، ونوشاد تي كي، مدير شركة الطيب للتوزيع.

