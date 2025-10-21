الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للزراعة» تطلق منصة «غرس التعليمية»

«أبوظبي للزراعة» تطلق منصة «غرس التعليمية»
22 أكتوبر 2025 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمس عن إطلاق منصة «غرس التعليمية»، إحدى أبرز مبادراتها الرقمية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء.
ويأتي إطلاق المنصة المتقدمة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة التدريب والإرشاد الرقمي، ورفع كفاءة المتعاملين في 6 قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والغذاء، والاستزراع السمكي، وتربية نحل العسل، والصحة الواحدة.
وتوفر «غرس التعليمية» بيئة معرفية متكاملة تجمع بين التدريب الإلكتروني، والإرشاد عن بعد، والمحتوى التفاعلي، مدعومة بتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة التفاعلية، وأدوات لحساب الري وتقييم الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.
وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية في مرحلة الإطلاق، مع خطط مستقبلية لإضافة لغات أخرى مثل الهندية والأوردو والمليالم، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى التعليمي، ودعم جهود الهيئة في نشر المعرفة وتعزيز التواصل على المستوى العالمي، وبناء مجتمع زراعي رقمي متكامل يربط بين المزارعين المحترفين والهواة. وأكد الدكتور سيد عصام الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار بالإنابة، أن إطلاق منصة «غرس التعليمية» يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة القطاعات الحيوية، ويعكس التزام الهيئة بتعزيز المعرفة التطبيقية في المجال الزراعي والغذائي.
وقال: إن الهيئة تحرص على أن تكون المنصة مرنة وتفاعلية، وتستجيب لاحتياجات المستخدمين.

