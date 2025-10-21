مشاركون: الأسبوع العالمي للغذاء فرصة توسع للشركات

إبراهيم سليم (أبوظبي)



تميزت الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المشاركة في الأسبوع العالمي للغذاء، بالتركيز في تعاملاتها التسويقية والترويجية، على الاعتماد على «الأونلاين»، سواء بيعاً أو تسويقاً، وزادت عمليات المشاركة في هذا العام نتيجة لما تحقق خلال المشاركات في الدورة السابقة. وأكد شادي أبو فرحة صاحب شركة جينولي، للمخبوزات بزيت الزيتون، أن هذه النسخة تعد الأفضل بالنسبة لهم، حيث إن المشاركة السابقة أسهمت في خلق فرصة ونيل شهرة، ويتم البيع أونلاين، والمنتج فلسطيني خبزاً وزيتوناً وصناعة منزلية ذات جودة عالية. وقال إن هذا المعرض يتميز بالتنوع، وبمشاركة جنسيات متعددة، ويتيح إمكانية فتح أسواق جديدة، حيث يمكن الوصول إلى أي مكان في الدولة لتلبية الطلب، وخاصة أن بيع الأونلاين يسوق نفسه بنفسه، ولذا تحرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام مواقع التواصل والسوشيال ميديا.

أما محمد صبري مسؤول التسويق لشركة «بيك ارت»، فقد قال: حرصنا على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من المعارض المهمة عالمياً في مجال الغذاء،

ويعد فرصة للتسويق وعرض المنتجات، خاصة من أنواع الخبز الصحية أو المصنوعة من الحبوب الكاملة، ومختلف أنواع الخبز الأخرى. ويتم إجراء العديد من الصفقات، خاصة أن تعاقدات الشركة تتم مع الفنادق والشركات الكبرى حيث يتم الإنتاج في مصنع وليس لدينا منافذ بيع للجمهور. وأشاد صبري بمستوى التنظيم في المعرض والتسهيلات المقدمة للمشاركين، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يشاركون فيها، وأن المعرض فرصة مهمة للباحثين عن التسويق.

ومن جانبه، قال ماريو نعمة إن المشاركة في هذا المعرض مهمة جداً، وخاصة أن التجربة في الدورات السابقة، كانت ملهمة، ومجزية، حيث تم عقد العديد من الصفقات، وقال: إن مخبز نينا يعد ضمن الأقدم في المنطقة، حيث تم إنشاؤه في عام 1936 ويصدر إلى 40 دولة بالعالم، ودخلنا السوق الإماراتي قبل 4 سنوات، ولذلك نتوقع توقيع العديد من الصفقات. ويتميز بأن هناك 40 نوعاً من الخبز العربي المصنوع والخالي من الزيت والسكر والمواد الإضافية، ويمكن أن يتم تخزينه لمدة تزيد على عام بشرط أن يكون تحت سالب 18 درجة مئوية.. ويتم خبز المنتج في المصنع بحيفا وليس لدينا فروع خارج حيفا ومنه يتم التصدير إلى 40 دولة. وأكد أهمية المشاركة في المعرض لوجود فرص كثيرة واهتمام من قبل المستثمرين.