الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشاركون: الأسبوع العالمي للغذاء فرصة توسع للشركات

مشاركون: الأسبوع العالمي للغذاء فرصة توسع للشركات
22 أكتوبر 2025 02:31

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تميزت الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المشاركة في الأسبوع العالمي للغذاء، بالتركيز في تعاملاتها التسويقية والترويجية، على الاعتماد على «الأونلاين»، سواء بيعاً أو تسويقاً، وزادت عمليات المشاركة في هذا العام نتيجة لما تحقق خلال المشاركات في الدورة السابقة. وأكد شادي أبو فرحة صاحب شركة جينولي، للمخبوزات بزيت الزيتون، أن هذه النسخة تعد الأفضل بالنسبة لهم، حيث إن المشاركة السابقة أسهمت في خلق فرصة ونيل شهرة، ويتم البيع أونلاين، والمنتج فلسطيني خبزاً وزيتوناً وصناعة منزلية ذات جودة عالية. وقال إن هذا المعرض يتميز بالتنوع، وبمشاركة جنسيات متعددة، ويتيح إمكانية فتح أسواق جديدة، حيث يمكن الوصول إلى أي مكان في الدولة لتلبية الطلب، وخاصة أن بيع الأونلاين يسوق نفسه بنفسه، ولذا تحرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام مواقع التواصل والسوشيال ميديا.
أما محمد صبري مسؤول التسويق لشركة «بيك ارت»، فقد قال: حرصنا على المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من المعارض المهمة عالمياً في مجال الغذاء،
ويعد فرصة للتسويق  وعرض المنتجات، خاصة من أنواع الخبز الصحية أو المصنوعة من الحبوب الكاملة، ومختلف أنواع الخبز الأخرى. ويتم إجراء العديد من الصفقات، خاصة أن تعاقدات الشركة تتم مع الفنادق والشركات الكبرى حيث يتم الإنتاج في مصنع  وليس لدينا منافذ بيع للجمهور. وأشاد صبري بمستوى التنظيم في المعرض والتسهيلات المقدمة للمشاركين، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يشاركون فيها، وأن المعرض فرصة مهمة للباحثين عن التسويق.
 ومن جانبه، قال ماريو نعمة إن المشاركة في هذا المعرض مهمة جداً، وخاصة أن التجربة في الدورات السابقة، كانت ملهمة، ومجزية، حيث تم عقد العديد من الصفقات، وقال: إن مخبز نينا يعد ضمن الأقدم في المنطقة، حيث تم إنشاؤه في عام 1936 ويصدر إلى 40 دولة بالعالم، ودخلنا السوق الإماراتي قبل 4 سنوات، ولذلك نتوقع توقيع العديد من الصفقات. ويتميز بأن هناك 40 نوعاً من الخبز العربي المصنوع والخالي من الزيت والسكر والمواد الإضافية، ويمكن أن يتم تخزينه لمدة تزيد على عام بشرط أن يكون تحت سالب 18 درجة مئوية.. ويتم خبز المنتج في المصنع بحيفا وليس لدينا فروع خارج حيفا ومنه يتم التصدير إلى 40 دولة. وأكد أهمية المشاركة في المعرض لوجود فرص كثيرة واهتمام من قبل المستثمرين.

أخبار ذات صلة
مشاركة واسعة من المستثمرين والمبتكرين في «الأسبوع العالمي للغذاء»
مشاركة مغربية لافتة في «أبوظبي للتمور»
الشركات الناشئة والصغيرة
الأسبوع العالمي للغذاء
زيت الزيتون
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©