الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشاركة مغربية لافتة في «أبوظبي للتمور»

منتجات في جناح المغرب (وام)
22 أكتوبر 2025 02:31

أبوظبي (وام) 

شهد معرض أبوظبي للتمور، المقام ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، مشاركة مغربية مميزة من خلال جناح متخصص ضم مجموعة من الشركات والمؤسسات البارزة في قطاع الأغذية والتمور، بالإضافة إلى حضور لافت لرائدات أعمال مغربيات عرضن منتجات تشتهر بها المملكة.
وأكد أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن المشاركة المغربية المميزة في معرض أبوظبي للتمور، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي.
وقال إن الحدث العالمي يوفر منصة لتسليط الضوء على الابتكار الزراعي، مشيراً إلى أن الجناح المغربي يضم مؤسسات متخصصة تشارك للمرة الأولى في فعاليات خارج المغرب، إلى جانب مشاركة بارزة لرائدات أعمال مغربيات يعرضن منتجات تشتهر بها المملكة.
وأشاد التازي بالتنظيم المتميز للحدث والمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات في تنظيم المعارض العالمية، مؤكداً حرص المغرب على المشاركة السنوية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات المغربية المشاركة بالمعرض ودوره العالمي، حيث أثنى يوسف الحسن، ممثل شركة «ضيعات بلحسان»، على التنظيم المتميز ودور «جائزة خليفة الدولية» في إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم.

أخبار ذات صلة
مشاركة واسعة من المستثمرين والمبتكرين في «الأسبوع العالمي للغذاء»
انطلاق الدورة الأكبر لـ«معرض أبوظبي الدولي للتمور»
معرض أبوظبي للتمور
أبوظبي
التمور
المغرب
المملكة المغربية
الأسبوع العالمي للغذاء
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©