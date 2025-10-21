مشاركة مغربية لافتة في «أبوظبي للتمور»

أبوظبي (وام)



شهد معرض أبوظبي للتمور، المقام ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، مشاركة مغربية مميزة من خلال جناح متخصص ضم مجموعة من الشركات والمؤسسات البارزة في قطاع الأغذية والتمور، بالإضافة إلى حضور لافت لرائدات أعمال مغربيات عرضن منتجات تشتهر بها المملكة.

وأكد أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن المشاركة المغربية المميزة في معرض أبوظبي للتمور، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي.

وقال إن الحدث العالمي يوفر منصة لتسليط الضوء على الابتكار الزراعي، مشيراً إلى أن الجناح المغربي يضم مؤسسات متخصصة تشارك للمرة الأولى في فعاليات خارج المغرب، إلى جانب مشاركة بارزة لرائدات أعمال مغربيات يعرضن منتجات تشتهر بها المملكة.

وأشاد التازي بالتنظيم المتميز للحدث والمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات في تنظيم المعارض العالمية، مؤكداً حرص المغرب على المشاركة السنوية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات المغربية المشاركة بالمعرض ودوره العالمي، حيث أثنى يوسف الحسن، ممثل شركة «ضيعات بلحسان»، على التنظيم المتميز ودور «جائزة خليفة الدولية» في إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم.