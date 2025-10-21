مشاركة واسعة من المستثمرين والمبتكرين في «الأسبوع العالمي للغذاء»

هدى الطنيجي (أبوظبي)



شهدت فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء المقامة في مركز أدنيك أبوظبي، من 21 إلى 23 أكتوبر، مشاركة واسعة من قبل مختلف المستثمرين والمبتكرين والجهات الحكومية، التي تعنى بمختلف جوانب قطاع الأغذية، وتتيح لها الفرصة نحو عرض علاماتها المختلفة وأحدث منتجاتها وحلولها أمام المشاركين والحضور.

واستعرض الأسبوع العالمي للغذاء مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لتعزيز الإنتاجية في قطاع الزراعة، واستكشاف ابتكارات جديدة ومستدامة في إنتاج الغذاء، منها النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء، والدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، والدورة الحادية عشرة من معرض أبوظبي للتمور، إضافة للحوارات العالمية للغذاء، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية وغيرها.





منتجات «حلالي»

قالت سارة حاتم، مسؤولة الجودة والإنتاج من مشروع «حلالي»: نشارك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء المقامة في أبوظبي، من خلال عرض أهم منتجات الشركة المكونة من 18 منتجاً، منها مختلف أنواع الأجبان واللبنة والزبادي و6 نكهات للعيران، منها بالزعتر، الريحان والنعناع والسادة والكمون والحلبة، حيث تتميز هذه المنتجات بأنها طبيعية عضوية من دون أي إضافات، ومصدرها الأبقار.

وأكدت أن المشاركة ضمن فعاليات هذا الحدث العالمي المعني بمختلف جوانب قطاع الأغذية، سيسهم في رسم ملامح مستقبل غذائي أكثر استدامة، وسيعنى بزيادة الإنتاج الغذائي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وسيعمل على التطوير من التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال في ظل المشاركة الواسعة من قبل الخبراء والمختصين والمطورين المعنيين في هذا المجال.





منتجات عضوية

قال عبدالله ماجد، من هيئة زايد لأصحاب الهمم: استعرضنا، خلال الأسبوع العالمي للغذاء، مختلف المنتجات المقدمة من قبل فئة أصحاب الهمم، منها تشكيلة متنوعة من الخضار، على سبيل المثال، الكوسة والخيار والطماطم العضوية، فضلاً عن عرض منتجات الأجبان بالنكهات المتنوعة، بالإضافة إلى النكهات التي تطلب من قبل المتعاملين، والشوكولاتة الصحية، وغيرها من المنتجات.

وذكر أن مشاركتهم تأتي لعرض إسهامات فئة أصحاب الهمم ممن لهم دور مهم في قطاع إنتاج الأغذية، فهم عناصر فاعلة في المجتمع، وشريك في عملية الاستدامة في مجال الأمن الغذائي.





الخضر الصغيرة

قال سالم العلوي، طالب بكلية الزراعة والطب البيطري من جامعة الإمارات العربية المتحدة: جناح الجامعة يشارك في عدد من المشاريع المتعلقة بالزراعة وقطاع الأغذية، منها مشروع زراعة الخضر الصغيرة المحلية، حيث تكمن الفكرة الرئيسية في زراعة الخضر الصغيرة، مثل الغاف والمورينغا في المنزل لتعزيز الأمن الغذائي، والشجيع على المنتج المحلي، ودعم أسلوب حياة صحي مستدام في دولة الإمارات. والخضر الصغيرة هي الشتلات الصالحة للأكل من الخضار والأعشاب والنباتات المحلية التي تحصد بعد 7 إلى 21 يوماً من الإنبات، والتي تكون غنية بالعناصر الغذائية، حيث نستخدم بذور النباتات المحلية التي غالباً ما يتم هدرها، وهذه البذور تنتج طبيعياً كل عام كميات كبيرة، وتقلل الاعتماد على الخضار المستورد، وتعيد الارتباط بالنباتات المحلية وتراث الدولة.

وذكر أن هذا المشروع له أثر على مسألة الأمن الغذائي، منها توفير غذاء صحي وطازج على مدار العام، والتقليل من الهدر الغذائي، وتخفيف الاعتماد على استيراد الخضار والبذور ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة.





منتجات سريعة التحضير

قالت فاطمة علي من شركة «بوابة ليوا للصناعات الغذائية»: الهدف من المشاركة ضمن الأسبوع العالمي للغذاء هو إطلاق العلامات الجديدة للمنتجات التابعة إلى المجموعة، منها الشوفان سريع التحضير، والخلطات الخاصة، منها المندي والمجبوس، وغيرهما، حيث يعد هذا الحدث المهم نقطة التقاء كافة المختصين والمعنيين والشركات والمستثمرين من أجل التعرف على أحدث المنتجات الجديدة في قطاع الأغذية. وأضافت: 5 منتجات تقدمها المجموعة، منها منتجات «بهارات يدوة» وبهارات مهراجا ومنتجات بوابة ليوا، منها الكبسة السعودية وبهارات الكمون والبهارات الفاخرة التقليدية، وغيرها.



