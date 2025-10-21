«التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري» في دبي تعقد اجتماعها الأول

دبي (الاتحاد)



عقدت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي اجتماعها الأول برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وذلك بحضور معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري، نائب رئيس اللجنة، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، المدير العام لمكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن التجربة الحضارية في دبي ليست سمة إضافية لهوية المدينة بل هي جوهر تفردها العالمي ومحرك تفوقها وتنافسيتها، موضحاً أن حضارة المدن لا تقاس بالمباني والاقتصاد فحسب، بل بروحها وقيمها، وأخلاق أهلها، ومعيار نظافة شوارعها، وجمال تفاصيلها، ورقي سلوك سكانها واحترامهم للأنظمة، وهويتها الحضرية المتفردة.

وقال معاليه إن اللجنة ستعمل على تحويل نموذج دبي وتجربتها الحضارية إلى منظومة تطوير وقياس ورصد متكاملة، تقوم على مؤشرات حضارية دقيقة، وتعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة قياس المؤشرات الحضارية بدقة، بما يضمن صون المظهر العام للمدينة وتطويره للأجيال القادمة، مع المراجعة المستمرة للمؤشرات التنافسية العالمية لضمان صدارة دبي فيها، والقيام بالدراسات وإصدار التوصيات الداعمة للسياسات العامة المرتبطة بالمظهر الحضاري.

وأكد معالي مطر الطاير أن اللجنة ستعمل على وضع الأطر والسياسات العامة للحفاظ على المظهر الحضاري، وتبني معايير موحدة لجماليات المدينة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بالمظهر الحضاري.