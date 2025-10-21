الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي: الأسرة القوية ركيزة أساسية لإعداد مجتمع متكامل

حمد الشرقي خلال استقباله سناء سهيل (وام)
22 أكتوبر 2025 02:31

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن بناء أسرة قوية ومتماسكة وسعيدة، هو الركيزة الأساسية لإعداد مجتمع متكامل، يعتز بهويته الوطنية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. واطلع سموه، خلال اللقاء، من معالي وزيرة الأسرة على خطط وبرامج ومبادرات وزارة الأسرة، والرامية إلى دعم استقرار الأسر الإماراتية وتمكينها، مشيراً إلى أن ملف الأسرة من أولويات حكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة. وأشاد سموه بالجهود المبذولة في ترجمة رؤية الحكومة وأهدافها، لاسيما في تعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ التلاحم المجتمعي. 
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم القطاع الاجتماعي، وبالأخص الأسرة الإماراتية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. 
من جانبها، أعربت معالي سناء بنت محمد سهيل عن بالغ تقديرها للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، واهتمام صاحب السمو حاكم الفجيرة، وحرصه على متابعة الخطط والبرامج ودعمه الكبير للمبادرات التي تخدم ملف الأسرة.
حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وحصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وحمد العوضي، مدير إدارة السياسات.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يطّلع على نتائج جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز
حاكم أم القيوين يستقبل وزيرة الأسرة
حمد الشرقي
الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
وزارة الأسرة
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©