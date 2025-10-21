حمد الشرقي: الأسرة القوية ركيزة أساسية لإعداد مجتمع متكامل

الفجيرة (وام)



أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن بناء أسرة قوية ومتماسكة وسعيدة، هو الركيزة الأساسية لإعداد مجتمع متكامل، يعتز بهويته الوطنية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. واطلع سموه، خلال اللقاء، من معالي وزيرة الأسرة على خطط وبرامج ومبادرات وزارة الأسرة، والرامية إلى دعم استقرار الأسر الإماراتية وتمكينها، مشيراً إلى أن ملف الأسرة من أولويات حكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة. وأشاد سموه بالجهود المبذولة في ترجمة رؤية الحكومة وأهدافها، لاسيما في تعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ التلاحم المجتمعي.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم القطاع الاجتماعي، وبالأخص الأسرة الإماراتية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

من جانبها، أعربت معالي سناء بنت محمد سهيل عن بالغ تقديرها للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، واهتمام صاحب السمو حاكم الفجيرة، وحرصه على متابعة الخطط والبرامج ودعمه الكبير للمبادرات التي تخدم ملف الأسرة.

حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وحصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وحمد العوضي، مدير إدارة السياسات.