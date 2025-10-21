الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اختتام فعاليات معرض «نجاح أبوظبي 2025»

اختتام فعاليات معرض «نجاح أبوظبي 2025»
22 أكتوبر 2025 01:10


أبوظبي (وام)
اختتمت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» فعاليات الدورة الـ19 من معرض «نجاح أبوظبي 2025»، الذي نظمته «إنفورما كونكت الشرق الأوسط»، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري.وشهد المعرض، على مدى ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 150 جامعة من أكثر من 20 دولة، من بينها الإمارات، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والصين، وماليزيا، وغيرها، إلى جانب حضور آلاف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمرشدين المهنيين من مختلف إمارات الدولة.
وسلط الحدث الضوء على فرص التعليم العالي العالمية ومسارات المستقبل المرتبطة بأولويات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستدامة، كما تضمن سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية التي قادها خبراء تناولت الاتجاهات الأكاديمية والمنح الدراسية وخيارات الدراسة في الخارج والجاهزية المهنية.
 ومن أبرز محاور المعرض، الجناح الصيني الذي ضم أكثر من 30 مؤسسة تعليمية من منطقة شنغهاي، تجسيداً لعمق الروابط الأكاديمية بين دولة الإمارات وآسيا.
ويأتي المعرض ضمن سلسلة المعارض الإقليمية التي تشمل «نجاح دبي 2025» و«نجاح الدوحة»، من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

