الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يؤكد أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي

محمد الشرقي خلال تكريم الفائزين (وام)
22 أكتوبر 2025 02:31

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وضمان تكامله بين مختلف القطاعات الحيوية، ومواءمته لمتطلبات التحوّل التنموي الشامل الذي تشهده إمارة الفجيرة على المستويات كافة.
جاء ذلك، خلال حضور سموه حفل تكريم الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2023، في احتفال نظمته حكومة الفجيرة بفندق دبل تري من هيلتون بالإمارة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، التي تسهم في دعم الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم في القطاعات بمؤسسات الإمارة كافة، وتدفع بالأداء الحكومي إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وجاء تنظيم الحفل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتكريم الجهات الحكومية المتميزة وموظفيها أصحاب الأداء الاستثنائي والمشاريع الحكومية الرائدة؛ تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميّز المؤسسي في الإمارة، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الفجيرة، وتطوير منظومة العمل الحكومي فيها. وتوج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في مختلف فئات الجائزة.

أخبار ذات صلة
دعوة لإعداد جيل إعلامي يتقن الذكاء الاصطناعي بـ «دراية وابتكار»
«المتابعة والتحكم» يُدخل أنظمة ذكية على «عين الصقر»
محمد الشرقي
العمل الحكومي
الأداء الحكومي
ولي عهد الفجيرة
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد الرقمي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©