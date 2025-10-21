محمد الشرقي يؤكد أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي

الفجيرة (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وضمان تكامله بين مختلف القطاعات الحيوية، ومواءمته لمتطلبات التحوّل التنموي الشامل الذي تشهده إمارة الفجيرة على المستويات كافة.

جاء ذلك، خلال حضور سموه حفل تكريم الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2023، في احتفال نظمته حكومة الفجيرة بفندق دبل تري من هيلتون بالإمارة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، التي تسهم في دعم الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم في القطاعات بمؤسسات الإمارة كافة، وتدفع بالأداء الحكومي إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وجاء تنظيم الحفل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتكريم الجهات الحكومية المتميزة وموظفيها أصحاب الأداء الاستثنائي والمشاريع الحكومية الرائدة؛ تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميّز المؤسسي في الإمارة، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الفجيرة، وتطوير منظومة العمل الحكومي فيها. وتوج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في مختلف فئات الجائزة.