الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزيري العدل و«قطاع الأعمال» في مصر

حمد الزعابي وعدنان فنجري خلال اللقاء (وام)
22 أكتوبر 2025 02:31

القاهرة (وام)

التقى حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يواكب عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأكد الزعابي على العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى حرص الجانبين على تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي للخدمات القضائية.
 كما التقى حمد الزعابي، معالي المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

