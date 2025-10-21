«تنفيذي الشارقة» يحوّل قروض 113 أسرة مستفيدة من الدعم السكني إلى منح

الشارقة (وام)



عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة، تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة. واعتمد المجلس إعفاء عدد من مستفيدي الدعم السكني وتحويل القرارات الصادرة لهم من فئة القروض إلى فئة المنح، وذلك بعد استيفائهم الشروط المطلوبة للاستحقاق والبالغ عددهم 113 أسرة وفق اللائحة التنفيذية لدائرة الإسكان.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه إمارة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى مساندة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وضمان تمتعهم بحياة كريمة ومستقرة، تعزّز من دورهم في خدمة أسرهم ومجتمعهم.

واعتمد المجلس الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى توحيد المنهجيات، وتعزيز جودة النصوص التشريعية، وضمان اتساقها مع الأطر القانونية المعمول بها.

وناقش المجلس منظومة عمل المواقف العامة في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى إبراز دور العاملين عليها في عملية تنظيم المواقف والساحات الاستثمارية الخاصة واستخدامها بالشكل الأمثل.