تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ19 من مهرجان الظفرة تعقد فعالياتها في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعقد الدورة الـ19 من مهرجان الظفرة فعالياتها ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، في الفترة من 27 أكتوبر 2025 إلى 22 يناير 2026، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

ويتضمَّن المهرجان مزاينات للإبل و17 مسابقة تراثية متنوّعة، خُصِّصَت لها أكثر من 4,800 جائزة بقيمة تصل إلى أكثر من 94.4 مليون درهم، إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوّعة والأسواق الشعبية المصاحبة.

وتشمل مزاينات الإبل أربع محطات خُصِّص لها 355 شوطاً، و3,370 جائزة بقيمة تتجاوز 88.7 مليون درهم موزَّعة على فئات "المجاهيم" و"المحليات" و"المهجنات الأصايل" و"الوضح".

وتقام المحطة الأولى "مزاينة سويحان" في الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2025، تليها المحطة الثانية "مزاينة رزين" في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2025، ثمَّ المحطة الثالثة "مزاينة مدينة زايد" في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، وتُختتَم المزاينات بالمحطة الرابعة والأخيرة "مزاينة مهرجان الظفرة" في الفترة من 3 إلى 22 يناير 2026.

وتنطلق المسابقات التراثية بالتزامن مع مهرجان الظفرة الختامي؛ إذ خُصِّص لها نحو 1,520 جائزة بقيمة تزيد على 5.6 ملايين درهم، موزَّعة على مسابقات المحالب، والصيد بالصقور، ومزاينة الصقور، ومزاينة السلوقي العربي، وسباقات السلوقي العربي، وسباقات الخيل العربي، ومزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية، ومزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، والرماية، والطبخ، واللبن الحامض، وانسف القعود، وأجمل زِيّ تراثي، ومسابقات الأطفال، وشلة الظفرة، والشاي، إضافةً إلى فعاليات تراثية وثقافية متنوّعة تُقام في سوق الظفرة التراثي.ويعزِّز مهرجان الظفرة الوحدة والروابط المجتمعية داخل الأُسر والمجتمعات، في إطار فعاليات مبادئ "عام المجتمع" في دولة الإمارات، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة من خلال أنشطته.ويعمل المهرجان على تعزيز استمرارية تربية الإبل ورعايتها، ويدعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور، والخيول العربية الأصيلة، والمسابقات التراثية، ويشجِّع امتلاك السلالات الأصيلة والمحافظة عليها.

ويهتم المهرجان بتوحيد المعايير وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد المشاركين فيها، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، إضافةً إلى تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يسلِّط الضوء على أهمية المنطقة، ويعزِّز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً رائدةً لمزاينات الإبل.وتعكس المهرجانات والبرامج التراثية التي تنظِّمها هيئة أبوظبي للتراث دور أبوظبي في صون التراث المحلي والعربي ودعمه عالمياً، إلى جانب تسليط الضوء على "السنع" الإماراتي، وترسيخ قِيَم الهُويَّة الوطنية والقِيَم التراثية في المجتمع، إضافةً إلى توثيق الممارسات التراثية، ما ينسجم مع استراتيجية صون وحماية التراث الثقافي لإمارة أبوظبي.