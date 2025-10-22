الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات حالة الطقس في الإمارات غداً

توقعات حالة الطقس في الإمارات غداً
22 أكتوبر 2025 17:15

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، قد تكون ركامية.
ويُتوقّع أن يصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36، والمد الثاني عند الساعة 02:40، والجزر الأول عند الساعة 20:19، والجزر الثاني عند الساعة 07:34.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:40، والمد الثاني عند الساعة 23:25، والجزر الأول عند الساعة 16:21، والجزر الثاني عند الساعة 04:57. 

أخبار ذات صلة
بعثة الإمارات في لاهاي توجه تنبيهاً لمواطني الدولة بهولندا
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة في الدولة
المصدر: وام
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
الإمارات
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يتوج التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي
اليوم 13:51
حذف صورته بقميص «الريدز».. صلاح يثير الجدل في ليفربول!
الرياضة
حذف صورته بقميص «الريدز».. صلاح يثير الجدل في ليفربول!
اليوم 13:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©