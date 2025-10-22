توقعات حالة الطقس في الإمارات غداً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، قد تكون ركامية.

ويُتوقّع أن يصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36، والمد الثاني عند الساعة 02:40، والجزر الأول عند الساعة 20:19، والجزر الثاني عند الساعة 07:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:40، والمد الثاني عند الساعة 23:25، والجزر الأول عند الساعة 16:21، والجزر الثاني عند الساعة 04:57.