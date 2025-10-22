الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس جمهورية بوتسوانا ويستعرضان مجالات التعاون

22 أكتوبر 2025 18:41

 استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، فخامة دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفخامة الرئيس، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشيداً بالحرص المتبادل على ترسيخ التعاون في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الأهداف التنموية.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين إمارة رأس الخيمة وبوتسوانا، وبحث فرص الشراكة الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز الروابط الثنائية ويدعم مساعي الجانبين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن انفتاح الإمارة على إقامة شراكات فاعلة يستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الدولي باعتباره وسيلة لتحقيق النمو والتقدم الإنساني.
من جانبه، عبّر فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً تطلع بلاده إلى بناء شراكات مثمرة مع دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومشيداً بما تشهده الإمارة من تطور اقتصادي وحضاري يعكس رؤيتها المستقبلية الطموحة.
حضر اللقاء سعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وسفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية بوتسوانا، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

