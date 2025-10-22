الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025

22 أكتوبر 2025 20:02

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025، التي تستمر حتى 23 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتجول سموه في عدد من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة، التي تستعرض منتجات غذائية ومشروبات، وتقنيات وخدمات زراعية مبتكرة.

واطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أحدث الابتكارات والحلول، وأكد أهمية الجهود الهادفة إلى تطوير قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة، التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشاد سموه بجهود تنظيم الأسبوع العالمي للغذاء 2025، الذي يتضمن أجندة فعاليات شاملة، تضم معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، ومعرض أبوظبي للتمور.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للأغذية
الأسبوع العالمي للغذاء
ذياب بن محمد بن زايد
معرض أبوظبي للتمور
التكنولوجيا الزراعية
الإمارات
