«شرطة أبوظبي» تنفذ فعالية «الصحة النفسية للوقاية من المخدرات» لطلبة الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)



نفذت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع كلية التقنية العليا بأبوظبي، فعالية «الصحة النفسية للوقاية من المخدرات»، وناقشت انعكاسات المخدرات السلبية على أفراد المجتمع، استمراراً لجهودها التوعوية، وفق خططها الاستراتيجية في مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية لنشر ثقافة الوقاية من المخدرات وتعزيز الوعي الصحي والنفسي للطلبة. وهدفت الفعالية إلى توعية الطلبة بمخاطر المخدرات، وكيفية الوقاية منها، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي (VR).

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، حرص «شرطة أبوظبي» على المشاركة في تنظيم الفعاليات والورش التوعوية التثقيفية المستمرة في المؤسسات التعليمية، والتي تركز على تثقيف الطلبة حول مخاطر تعاطي المخدرات، من خلال تعزيز الصحة النفسية، وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي، وتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الضغوط.