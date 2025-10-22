الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إيدج» تعزز التعاون الدفاعي بين الإمارات وأنغولا

خلال التوقيع (من المصدر)
23 أكتوبر 2025 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إيدج أنها في المراحل النهائية من إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية في جمهورية أنغولا لتطبيق برنامج شامل لأمن الحدود، والذي ستنفذه شركتها «بيكن رد».
وقع خطاب النوايا عمر الزعابي، رئيس قطاع «إيدج التجارية»، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا، ما يمثل علامة فارقة في العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يؤكد هذا البرنامج المهم على الاستراتيجية الأساسية لمجموعة إيدج في تقديم حلول دفاعية وأمنية متطورة، تم تصنيعها في دولة الإمارات، للشركاء الدوليين. وتمتاز أنغولا بكونها دولة طموحة ذات رؤية واضحة لتحديث هيكل أمنها الوطني، مما يجعلها شريكاً مثالياً في تشكيل مستقبل مراقبة الحدود. وباعتبارها واحدة من أهم المبادرات التي تقودها دولة الإمارات، فإنها تبرز قوة قاعدتنا الصناعية الدفاعية وتظهر دورنا في دعم الحكومات في بناء قدرات أمنية وطنية طويلة الأمد وجاهزة للمستقبل».
وسيتيح البرنامج تطوير القدرات بعيدة المدى، من خلال توفير أنظمة قيادة وتحكم حديثة، وتدريب خاص بالمهام، لتعزيز الوعي بالموقف والجاهزية التشغيلية والاستجابة السريعة في النقاط الحدودية الحرجة. وسيمثل هذا المشروع أحد أهم البرامج الأمنية التي تقودها دولة الإمارات على الصعيد الدولي، ما يظهر قدرة «إيدج» الصلبة على تقديم حلول تلبي أولويات الأمن الوطني المعقدة.
وتعمل هيكلية «إيدج» لأمن الحدود على دمج التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وطائرات المراقبة من دون طيار، والاتصالات الآمنة، وإدارة البيانات الضخمة مع أنظمة الدفاع التقليدية والأمن المادي متعدد الطبقات. 
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب صفقة بقيمة مليار يورو تعاقدت بموجبها شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة إيدج، لبناء طرادات من طراز «BR71 MKII» لصالح البحرية الأنغولية.

