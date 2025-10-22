الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي ويتكوف وكوشنر

طحنون بن زايد يلتقي ويتكوف وكوشنر
22 أكتوبر 2025 23:32

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص الأميركي للشرق الأوسط وجاريد كوشنر، خلال زيارتهما لدولة الإمارات.
تناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم توصل إليه في إطار خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشاد سموه بجهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، وسعيه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً الدور الكبير الذي قام به ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وبحث اللقاء سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة
بعثة الإمارات في لاهاي توجه تنبيهاً لمواطني الدولة بهولندا
الإمارات تدعو إلى نهج جديد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
المصدر: وام
الإمارات
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يتوج التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي
اليوم 13:51
حذف صورته بقميص «الريدز».. صلاح يثير الجدل في ليفربول!
الرياضة
حذف صورته بقميص «الريدز».. صلاح يثير الجدل في ليفربول!
اليوم 13:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©