تفاهم بحثي وتدريبي بين «تريندز» و«جون هوبكنز SAIS»

أبوظبي (الاتحاد)



وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلاً بمعهد تريندز الدولي للتدريب «TITI»، وجامعة جون هوبكنز - كلية الدراسات الدولية المتقدمة «SAIS» مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في خطوة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة. وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي، وتطوير برامج تدريبية متخصّصة تلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز المعرفة وتطوير الكفاءات في المنطقة، وتوفير فرص تعليمية متميّزة للكوادر الشابة.

وعبّر الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، عن سعادته بهذه الشراكة مع جامعة جون هوبكنز، إحدى أعرق الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن بناء شراكة بين معهد تريندز والجامعة يمثل خطوة مهمة في مسيرة المعهد نحو تحقيق رؤيته في أن يكون قبلة للتميّز الأكاديمي والتدريب المتخصّص. وأوضح الدكتور العلي أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المعهد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، وتوفير منصات تعليمية متطورة.

من جانبه، أشار البروفيسور رينو ديهاوس (Renaud Dehousse)، رئيس جامعة جون هوبكنز SAIS أوروبا وعميدها المساعد، إلى أن هذه الاتفاقية تشكّل بداية لشراكة وتعاون مثمر، وتُعد مثالاً عظيماً لربط الطابع الأكاديمي بالطابع العملي. وأكد أن الشراكة مع «تريندز» أثمرت حتى الآن تعاون تدريب لعدد من طلاب الجامعة، وستتعزز وتتطور لتشمل مجالات واسعة تخدم الأهداف المشتركة للجانبين.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين معهد «تريندز الدولي للتدريب وجامعة جون هوبكنز - كلية الدراسات الدولية المتقدمة»، وتطوير برامج تدريبية متخصّصة ومحتوى تعليمي يلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل الإقليمي والدولي، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد.