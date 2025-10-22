الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بحثي وتدريبي بين «تريندز» و«جون هوبكنز SAIS»

محمد العلي وجانب من الحضور خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
23 أكتوبر 2025 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلاً بمعهد تريندز الدولي للتدريب «TITI»، وجامعة جون هوبكنز - كلية الدراسات الدولية المتقدمة «SAIS» مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في خطوة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة. وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي، وتطوير برامج تدريبية متخصّصة تلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز المعرفة وتطوير الكفاءات في المنطقة، وتوفير فرص تعليمية متميّزة للكوادر الشابة.
وعبّر الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، عن سعادته بهذه الشراكة مع جامعة جون هوبكنز، إحدى أعرق الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن بناء شراكة بين معهد تريندز والجامعة يمثل خطوة مهمة في مسيرة المعهد نحو تحقيق رؤيته في أن يكون قبلة للتميّز الأكاديمي والتدريب المتخصّص. وأوضح الدكتور العلي أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المعهد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، وتوفير منصات تعليمية متطورة. 
من جانبه، أشار البروفيسور رينو ديهاوس (Renaud Dehousse)، رئيس جامعة جون هوبكنز SAIS أوروبا وعميدها المساعد، إلى أن هذه الاتفاقية تشكّل بداية لشراكة وتعاون مثمر، وتُعد مثالاً عظيماً لربط الطابع الأكاديمي بالطابع العملي. وأكد أن الشراكة مع «تريندز» أثمرت حتى الآن تعاون تدريب لعدد من طلاب الجامعة، وستتعزز وتتطور لتشمل مجالات واسعة تخدم الأهداف المشتركة للجانبين.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين معهد «تريندز الدولي للتدريب وجامعة جون هوبكنز - كلية الدراسات الدولية المتقدمة»، وتطوير برامج تدريبية متخصّصة ومحتوى تعليمي يلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل الإقليمي والدولي، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

أخبار ذات صلة
«تريندز» يعزّز شراكاته الدولية بتوقيع 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات بحثية ألمانية
مشاركة نوعية لـ«تريندز» في «فرانكفورت للكتاب»
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
جون هوبكنز الأميركية
آخر الأخبار
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يتوج التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي
اليوم 13:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©