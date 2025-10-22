الإمارات تستعرض رؤية وإنجازات سوق العمل

دبي (الاتحاد)



شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار «تجارب محلية.. إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي»، بمشاركة وزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

وأشار محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة، رئيس وفد الوزارة، إلى أن أهداف منظمة التعاون الإسلامي في مجالات سوق العمل تمثل أولوية لدى حكومة دولة الإمارات، باعتبارها ركائز أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة، خصوصاً في مجالات العمل والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وفي بناء حياة أفضل، وتعزيز لأثر العمالة المنتجة، وتوفير الحماية الاجتماعية لشعوب منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض، في كلمته أمام المؤتمر، التجربة الرائدة لدولة الإمارات في بنائها لسوق عمل تنافسي وجاذب للكفاءات العالمية، كما استعرض جهود الدولة في تطوير التشريعات، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، إلى جانب منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة. كما أبرز مكانة الإمارات في صدارة مؤشرات التنمية البشرية والتنافسية العالمية؛ بفضل رؤيتها الاستشرافية نحو اقتصاد المستقبل والتحول الرقمي. وتناول المؤتمر، خلال جلساته، القضايا المحورية والتحديات الراهنة في أسواق العمل بالدول الإسلامية، وفي مقدمتها تعزيز التشغيل، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين مختلف شرائح المجتمع.