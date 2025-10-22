بدء تنفيذ توجيهات حاكم الشارقة بتحديد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية بـ «درهم واحد فقط»

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتحديد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية في سوق الجمعة والمحال المجاورة في مليحة بـ«درهم واحد فقط».

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، في تصريحات له، أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يدعو إلى حتمية مساعدة المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة، حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة.

وقال إن رخصة «اعتماد» تولي أهمية لتنظيم ممارسة العمل التجاري المنزلي، وتفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في أنشطة القطاع الاقتصادي، ودعم ومساندة أفكارهم ومبادراتهم للاستثمار في المشروعات الخاصة.