الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء تنفيذ توجيهات حاكم الشارقة بتحديد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية بـ «درهم واحد فقط»

بدء تنفيذ توجيهات حاكم الشارقة بتحديد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية بـ «درهم واحد فقط»
23 أكتوبر 2025 00:32

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتحديد الرسوم السنوية لأصحاب الرخص المنزلية في سوق الجمعة والمحال المجاورة في مليحة بـ«درهم واحد فقط».
وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، في تصريحات له، أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يدعو إلى حتمية مساعدة المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة، حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة.
وقال إن رخصة «اعتماد» تولي أهمية لتنظيم ممارسة العمل التجاري المنزلي، وتفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في أنشطة القطاع الاقتصادي، ودعم ومساندة أفكارهم ومبادراتهم للاستثمار في المشروعات الخاصة.

أخبار ذات صلة
حارب.. سلاح جديد لـ «إنعاش» الملك
«جائزة أبوظبي» تنظم جلسة حوارية بحضور المكرمين السابقين
المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يتوج التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي
اليوم 13:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©