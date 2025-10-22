مشاركة فاعلة لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في «معرض نجاح»

أبوظبي (الاتحاد)



شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في فعاليات معرض نجاح للتدريب والتعليم – أبوظبي 2025، الذي يُعد من أبرز المنصات التعليمية في المنطقة، ويستقطب طلبة المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات والمبتعثين وأولياء الأمور والمهتمين بمواصلة التعليم العالي. واستعرضت الجامعة من خلال جناحها في المعرض برامجها الأكاديمية، التي تواكب متطلبات التنمية وتلبي احتياجات الطلبة وطموحاتهم، وفي مقدمتها برنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية. وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للالتحاق بهذا البرنامج الرائد للفصل الربيعي، مع تقديم حزمة من المميزات والمنح الدراسية للمواطنين والطلبة المتميزين.

وأكدت د. نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث التعليمي تأتي في إطار دورها في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية والعربية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.