برعاية نهيان بن مبارك.. «صندوق الوطن» يحتفي بإنجازات أبناء الإمارات ضمن «مسرعات سويفت»

أبوظبي (الاتحاد)



نظّم صندوق الوطن برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ملتقى المشاريع الختامية لبرنامج «مبتكري Swift» من أبناء وبنات الإمارات، لاستعراض أهم المشروعات، التي أبدعها الطلاب المشاركون بالبرنامج بعد اجتيازهم مرحلة التدريب بإشراف ومتابعة من مدربي وخبراء صندوق الوطن.

حضر أنشطة الملتقى ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، وعدد من المدربين وأولياء الأمور والطلبة المشاركين، حيث تم استعراض أهم ستة مشاريع تقنية مبتكرة والتي قام بتصميمها الطلبة خلال فترة التدريب، في خطوة تجسّد التزام الصندوق بتمكين الشباب الإماراتي من مهارات البرمجة وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في المجتمع، وفق رؤيته الثابتة القائمة على «هوية وطنية قوية ومستدامة.. دعائمها التمكين والمسؤولية والإنتاجية».

وقال ياسر القرقاوي: إن تنظيم صندوق الوطن هذه الفعالية امتدادٌ لمبادرات صندوق الوطن في مجال الابتكار والتعليم، ولاسيما برنامجي «تحدي تصميم iOS» و«Swift Accelerator»، وتهدف إلى تطوير قدرات الطلبة التقنية وتحفيز روح الريادة لديهم، حيث تم اختيار 20 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة للالتحاق بتدريب مكثّف على لغة البرمجة Swift، تخلله تصميم تطبيقات رقمية متكاملة، واختتم بعرضها أمام لجنة متخصصة من الخبراء والمستثمرين المحتملين، مؤكداً أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لكافة العاملين بصندوق الوطن تركّز دائماً على أهمية تقديم صور الدعم كافة لأبناء وبنات الإمارات لتمكينهم من سوق العمل، أو دعمهم في مجال ريادة الأعمال، وهو ما نحاول تطبيقه دائماً في مختلف مبادرات صندوق الوطن.





وأضاف القرقاوي: «أن المشاريع والتجارب الطلابية التي تم استعراضها اليوم تمثّل أفضل النماذج التي استلهم الطلبة المشاركون فيها، أفكار مشاريعهم من «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وركّزت التطبيقات على تقديم حلول تقنية تدعم التفاعل الإيجابي والقيم الثقافية والإنسانية، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي قدمه الطلبة، والذي يمثل نواة لجيل رقمي واعد يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزّز مكانة الدولة في مجالات الابتكار.

وأوضح القرقاوي، أن هذه المبادرات تُعد تطبيقاً عملياً لرؤية «صندوق الوطن» المتمثلة في تمكين جيل رقمي إماراتي قادر على الابتكار والمنافسة عالمياً، حيث يمثل البرنامج منصة تعليمية متقدمة تتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى منتجات تقنية تخدم المجتمع وتدعم مستهدفات الاقتصاد المعرفي، كما إنها تمثل التزام صندوق الوطن بدعم الطاقات الشابة، وصقل مهاراتهم في مجالات البرمجة والتقنيات الحديثة، بما يواكب رؤية الإمارات 2031 لبناء مستقبل رقمي متكامل واقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.



الحفاظ على التراث الإماراتي

قال ياسر القرقاوي: إن المشاركين قدموا ستة مشاريع متنوعة تركز على الهوية الوطنية بين التعليم والسياحة والتراث، ومنها تطبيق قصصي تفاعلي للحفاظ على التراث الإماراتي للأطفال من 4 إلى 12 عاماً، أعده وأنجزه عبد الله أحمد الشحي، وحمدان أحمد الشحي، وهياد خالدون الحريري، ويزن نشوان دوليبي، كما تم استعراض التطبيق الذكي، الذي يجمع بين المحادثة التفاعلية والخرائط وخدمات الحجز للسياحة الثقافية، من تطوير زيد عمر نايف العثمان، أما المشروع الثالث فكان عبارة عن تطبيق ترفيهي يشجع على زيارة المواقع التاريخية والفعاليات الوطنية، من تنفيذ مريم عبيد سعيد سلطان العلي، ومحمد ريان شاند، وعمر سيفتدينوف، وسابرينا سيلز، وتيموفي مينين. وأكد القرقاوي أن هذا الحدث استعرض أيضاً مشروع المنصة الوطنية لتحفيز التطور الشخصي وربط الطلبة بفعاليات صندوق الوطن، من إعداد فارس حسين قَدَر أنصاري، ومالك أنور البيكوي، وزايد سلطان برابعة، كما نفذت فجر يعقوب الحمادي، ونوف أحمد الحمادي، وشوريا ماثور، تطبيقاً يروّج للأزياء الإماراتية التقليدية ويجمع بين الأصالة والموضة الحديثة.

وأضاف: أن من بين البرامج الجيدة «لهجتنا» تطبيق تفاعلي لتعليم اللهجة الإماراتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، من إعداد ساديا تاسينا، ويوسف عبدالرحمن، ومروان أمين.