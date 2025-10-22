7 آلاف مشارك في حزمة «شباب يصنعون اقتصاد الغد»

دبي (وام)



اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب حزمة المبادرات والفعاليات النوعية، التي نظمتها تحت شعار «شباب يصنعون اقتصاد الغد»، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من مختلف إمارات الدولة، شاركوا في فعاليات «قافلة رواد الأعمال الشباب» و«ملتقى رواد الأعمال الشباب».

تأتي المشاركة في إطار تمكين الشباب الإماراتي من تأسيس مشاريعهم النوعية، وتحفيزهم على الابتكار كخيار مهني مستدام، يسهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والإبداع.

وأطلقت المؤسسة خلال فعاليات الملتقى «القائمة الوطنية للمشاريع الإماراتية الحاصلة على علامة (بمجهود الشباب)»، والتي تضم أكثر من 100 مشروع وطني يقودها شباب إماراتيون في مختلف القطاعات الاقتصادية الإبداعية والخدمية، كما جاءت أبرز النتائج التي رصدتها القافلة أكثر من 150 مُخرجاً وطنياً، بعد تحليل تطلعات صناع القرار والشباب المشاركين، وتوثيقها ضمن تقرير شامل، يتضمن توصيات تدعم بيئة ريادة الأعمال الشبابية في الدولة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «لطالما وضعت دولة الإمارات تمكين الشباب في قلب رؤاها التنموية، إذ تنظر إليهم كشركاء أساسيين لبناء المستقبل، والاستثمار بطاقاتهم هو أقصر الطرق نحو ترسيخ مكانة الدولة وجهةً اقتصاديةً تنافسية ومستدامة عالمياً، ومن هذا المنطلق، عملت الدولة على تسخير بيئة تشريعية، تعليمية، وتمويلية متكاملة، تتيح للشباب فرص النمو، والمساهمة الفاعلة في التحولات الوطنية الكبرى».

من جانبه، أكد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن حزمة المبادرات والفعاليات شكّلت منصة وطنية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والآراء بين الشباب والجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة.



تكريم «سعفة»

تم خلال الملتقى تكريم فريق «سعفة»، الفائز في ورشة التصميم الإبداعي، التي تعكس روح الهوية الإماراتية بلمسة عصرية.

ويُمثّل ختام حزمة المبادرات والفعاليات محطة للانطلاق نحو سلسلة من البرامج الشبابية المبتكرة.