«أدكووب» تستعرض علامتها التجارية الموحدة ومحطاتها الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت «أدكووب»، الذراع الرائدة لقطاع التجزئة في مجموعة مير ش.م.ع، بمحطات رئيسية في مسيرة تطورها الاستراتيجي عبر مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتوحيد ست علامات تجارية، وبإطلاق مبادرات جديدة تعكس التزامها بتوفير الأسعار التنافسية، وتعزيز رفاه المجتمع، وترسيخ أسلوب حياة صحي.

وأعادت «أدكووب» تسليط الضوء على مسيرة تطورها التي انطلقت خلال شهر يونيو من عام 2025.

واستعرضت «أدكووب»، من خلال مجموعة مير، شراكتها الحصرية مع دائرة البلديات والنقل؛ بهدف إدارة برنامج «السلع الغذائية للمواطنين في إمارة أبوظبي».

حضر الفعالية، الدكتور سالم الكعبي، مدير عام دائرة البلديات والنقل، ونهيان العامري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة مير، وبرتراند لومي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة. ويُنفّذ البرنامج عبر شبكة متاجر «أدكووب» وبالتكامل مع منصة «تم»، تأكيداً على الالتزام بترسيخ الرفاه المجتمعي، ودعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال برتراند لومي، الرئيس التنفيذي لـ«أدكووب»: «يشكل الأسبوع العالمي للغذاء منصة متميزة لاستعراض مسيرة أدكووب التحولية وإعادة تأكيد غايتنا من توحيد العلامات التجارية الست تحت علامة تجارية واحدة، وأيضاً إلى تعزيز شراكاتنا مع دائرة البلديات والنقل ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، تعبر كل خطوة عن التزامنا بالقيمة والابتكار ورفاه المجتمع. ومع إطلاق علامتين خاصتين جديدتين، نمضي قدماً نحو توسيع خيارات منتجاتنا وجودتها، وسهولة الوصول إليها في مختلف أنحاء الدولة».