شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«وسوم»

أبوظبي (الاتحاد)



وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار و«وسوم القابضة»، اتفاقية تفاهم شاملة لتطوير مشاريع البروتينات البديلة في أبوظبي.

وتمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة نحو تنويع اقتصاد الإمارة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقنيات مستدامة ومتقدمة.

وقالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار: تُجسّد شراكتنا مع «وسوم القابضة» التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بترسيخ الاستثمارات التحويلية ضمن «مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه».

ومن جهته، قال أليساندرو كاتالدو، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية الزراعية في شركة وسوم القابضة: توفّر لنا أبوظبي و«مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه» البيئة المثالية للاستثمار وتوسيع نطاق منصاتنا العالمية لصناعة البروتينات البديلة.