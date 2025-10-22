الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«وسوم»

لدى توقيع اتفاقية تطوير مشاريع البروتينات البديلة (من المصدر)
23 أكتوبر 2025 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار و«وسوم القابضة»، اتفاقية تفاهم شاملة لتطوير مشاريع البروتينات البديلة في أبوظبي. 
وتمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة نحو تنويع اقتصاد الإمارة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقنيات مستدامة ومتقدمة.
وقالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار: تُجسّد شراكتنا مع «وسوم القابضة» التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بترسيخ الاستثمارات التحويلية ضمن «مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه». 
ومن جهته، قال أليساندرو كاتالدو، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية الزراعية في شركة وسوم القابضة: توفّر لنا أبوظبي و«مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه» البيئة المثالية للاستثمار وتوسيع نطاق منصاتنا العالمية لصناعة البروتينات البديلة.

أخبار ذات صلة
«هيئة الإعلام الإبداعي» تنظّم ورش عمل استثنائية في أبوظبي
ملتقى الاستثمار الزراعي الأول في أبوظبي منصة استراتيجية نحو أمن غذائي ونمو مستدام
أبوظبي
مكتب أبوظبي للاستثمار
الأمن الغذائي
آخر الأخبار
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يتوج التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي
اليوم 13:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©