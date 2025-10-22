الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «مزارع العين» و«الظاهرة»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 أكتوبر 2025 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة مزارع العين، التي تجمع تحت مظلتها خمس علامات تجارية، أمس توقيع اتفاقية شراكة لثلاث سنوات مع مجموعة «الظاهرة» ضمن فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء» في أبوظبي.
وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: نضمن عبر هذه الاتفاقية إمدادات ثابتة من الحليب الخام عالي الجودة لعملياتنا، خصوصاً في مزرعة مرموم للألبان، مع تعزيز منظومة منتجات الألبان ككل على مستوى دولة الإمارات، مع التزام مجموعة مزارع العين بالتوريد المحلي لتمكين المزارعين المحليين وبناء شبكات إمداد مرنة تضمن توفير أغذية طازجة عالية الجودة في متناول الأسر في الدولة كل يوم. من جانبه، قال أرنود فان دن بيرج، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة: تمثل هذه الشراكة النوعية مع مجموعة مزارع العين محطة بارزة في مسيرة تطور قطاع الألبان في دولة الإمارات، ونعتز بالإعلان عنها على هامش الأسبوع العالمي للغذاء، ما يجسد التزامنا بتقديم حليب خام عالي الجودة سيدعم عمليات مزرعة مرموم.

أخبار ذات صلة
«هيئة الإعلام الإبداعي» تنظّم ورش عمل استثنائية في أبوظبي
ملتقى الاستثمار الزراعي الأول في أبوظبي منصة استراتيجية نحو أمن غذائي ونمو مستدام
أبوظبي
مزارع العين
الظاهرة
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©