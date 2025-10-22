أحدث التقنيات في مجال الغذاء ونقلة في الصناعات الغذائية

إبراهيم سليم (أبوظبي)



تتواصل فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء المنعقد في مركز أدنيك أبوظبي، وسط تأكيد مشاركين تميز الأسبوع على الأصعدة كافة، واحتواءه على أحدث التقنيات في مجال الغذاء والتي تحدث نقلة على مستوى الصناعات الغذائية محلياً وعالمياً.

وقال زايد الخزيمي، استشاري أعمال في صندوق خليفة: حرص الصندوق على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية (2025 ADIFE)، حيث يشارك صندوق خليفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية (2025 ADIFE)، باعتباره منصة عالمية رائدة، تتيح للصندوق تقديم المشاريع المدعومة من قبله أمام المستثمرين الدوليين. كما تجسد مشاركة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في «معرض أبوظبي الدولي للأغذية (2025 ADIFE)» التزامه بدعم المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال توظيف الابتكار في قطاع الأغذية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية، والمساهمة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني والعالمي.

وأشار إلى دعم الصندوق مجموعةً واسعةً من الشركات ومشاريع ريادة الأعمال الوطنية في مجالات الزراعة الذكية، والتغليف المستدام، وخدمات الأغذية، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يُسلّط الصندوق من خلال مشاركته الضوء على 10 مشاريع مبتكرة تعكس ثقافة ريادة الأعمال الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات. تركز هذه المشاريع على المنتجات الغذائية والمشروبات المتخصصة، مثل: القهوة، والأعشاب، والتوابل، والعسل، والمخللات، والأجبان، والحلويات، بالإضافة إلى خدمات الضيافة والتموين، وتصنيع وتوزيع المعدات والمنتجات المرتبطة بصناعة الأغذية، مثل تجهيزات وآلات المخابز، واللحوم عالية الجودة، وتوزيع الأغذية عموماً.

كما تجسد هذه الخطوة حرص الصندوق على دعم النمو والابتكار في مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج والمعالجة، مروراً بالتوزيع، ووصولاً إلى تقديم الخدمات، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعزيز تنوُّع روافد الاقتصاد وتمكين منظومة الأمن الغذائي.

وقال: تُسهم هذه المشاريع في دعم أهداف دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز المرونة والاستدامة على صعيد الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إذ يستثمر الصندوق في حلول محلية قابلة للتوسع، وتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لبناء نظم غذائية مستدامة.



جهود الإمارات في تطوير نحل العسل

شهدت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العالمي للغذاء 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، تنظيم جلسة متخصصة حول العسل ضمن برنامج حوارات الغذاء العالمية تحت عنوان «إبقاء الحماس مستمراً: جهود الإمارات المحلية وقصص النجاح في تطوير نحل العسل»، استقطبت نخبة من خبراء تربية النحل وصنّاع العسل من الإمارات والعالم، وسط اهتمام كبير من الإعلام والجمهور والمهتمين بالصناعات الغذائية الطبيعية.

وأكد المتحدث الرسمي للجلسة الدكتور فؤاد لمغاري، مدير البحث والابتكار في مركز الفجيرة للأبحاث، أن الإمارات باتت منصة رائدة عالمياً في دعم وتطوير قطاع العسل، لما يمتلكه من قيمة اقتصادية وغذائية وصحية عالية، مشيراً إلى أن الاهتمام المتزايد بهذه الصناعة يعزز حضور الدولة على خريطة تجارة المنتجات الطبيعية عالية الجودة، ويفتح آفاقاً نمو واسعة أمام المزارعين ورواد الأعمال والشركات المتخصصة.

وأوضح أن الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تطوير صناعة العسل وتوسيع سوقه المحلي والعالمي، يستند إلى منظومة بحثية وتنظيمية متقدمة تدعم الاستدامة الغذائية وتحافظ على التنوع البيئي. وتركز على على الفرص الاقتصادية المتنامية في هذا القطاع، ودوره في تمكين أصحاب المشاريع الزراعية والابتكارية.

فيما سلّط الدكتور سعد المصاري، خبير بحوث زراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الضوء على الدور المحوري للهيئة في التصدي للتحديات الصحية التي تواجه خلايا النحل، من خلال برامج متقدمة للكشف المبكر عن الأمراض والآفات، وتطبيق أنظمة مراقبة ومعايير صارمة للأمن الحيوي. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل وتدريب النحالين بشكل مستمر لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع أي إصابات محتملة والحفاظ على استدامة سلالات النحل المحلي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إحسان جمعة، الباحثة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن النحل الإماراتي يمثل نموذجاً ملهماً لما يمكن أن تقدمه بيئة الصحراء من موارد ذات قيمة استثنائية.



بولندا تعرض بودرة عسل النحل

تشارك بالمعرض شركات بولندية عدة، وقال يعقوب علاء، مدير المشاريع الدولية بالمقاطعة: تحرص شركات إقليم وودج البولندي على عرض أبرز المنتجات الغذائية الطبيعية والمتنوعة والخالية من أي كحول، مؤكداً أن الهدف هو الدخول إلى أسواق الإمارات، ومنها الخليج والشرق الأوسط، باعتبار أن هذا المعرض أو الأسبوع العالمي للغذاء بوابة مهمة، ليس لنا فقط بل للشركات كافة الباحثة عن التوسع والانتشار.

وقال: هذا العام لدينا مشاركة متميزة بإجمالي 10 شركات تحت الجناح البولندي، والجديد هذا العام عرض بودرة العسل الطبيعي عسل النحل، والذي تم تحويله إلى بودرة يتم استخدامها بديلاً طبيعياً.

وأضاف أن الشركات تخاطب الذوق الإماراتي والخليجي والإسلامي، وتقدم للسوق ما يلائمه، وكل المشاركين في هذا الأسبوع العالمي للغذاء يدركون هذه الخصوصية.

وقال: إن هذه المشاركة ليست الأولى، وأسبوع الغذاء العالمي فرصة حقيقية تجمع الشركاء، وتخلق الفرص للمنتجات الغذائية التي تتميز بها مختلف مناطق العالم.. كما يعد فرصة مثالية لعقد الصفقات وبناء العلاقات في السوق المتشابه، والتعرف على الأسواق والشركاء المحتملين.