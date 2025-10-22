الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق مبادرة «الصف الإماراتي» لتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية في حضانات أبوظبي الخاصة

إطلاق مبادرة «الصف الإماراتي» لتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية في حضانات أبوظبي الخاصة
23 أكتوبر 2025 00:57

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، مبادرة جديدة بعنوان «الصف الإماراتي»، تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال بيئة تعليمية غنية بالثقافة الإماراتية، يقودها مربون إماراتيون في الحضانات الخاصة بإمارة أبوظبي.
تستهدف المبادرة الأطفال من عمر عامين إلى أربعة أعوام، حيث توفر لهم تجربة تعليمية تفاعلية تُدمج فيها القيم والمفردات الثقافية الإماراتية ضمن الأنشطة اليومية، من خلال القصص والأمثال والشعر والعادات المحلية، بما يعزز ارتباط الطفل بلغته وثقافته، ويغرس في نفسه الفخر والانتماء من الصغر.
ويشترط لتطبيق مبادرة «الصف الإماراتي» وجود معلمين إماراتيين على الأقل في كل صف، إضافة إلى خطة منهجية متكاملة، تضمن توافر بيئة تعليمية داعمة ومجهزة بموارد تعليمية مناسبة باللغة العربية.
وقالت مريم الهلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «إننا نعمل على توفير بيئة تعليمية تُمكّن الأطفال من بناء أساس قوي في اللغة العربية، وتعزز لديهم الشعور بالانتماء للمجتمع المحلي، كما تضمن مبادرتنا نهجاً متكاملاً لترسيخ الهوية الوطنية ومهارات اللغة العربية في نفوس أصغر المتعلمين في إمارة أبوظبي، إلى جانب دعم المسارات المهنية للمربين الإماراتيين الراغبين في الإسهام في هذا المجال».
وانطلقت المبادرة فعلياً في 11 حضانة خاصة بأبوظبي حتى الآن، مع استعداد المزيد من الحضانات للانضمام خلال العام الدراسي الحالي.
ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى التواصل مع الحضانات الخاصة للتعرف على الفصول المشاركة في المبادرة، بما يتيح لأطفالهم فرصة التعلم ضمن بيئة إماراتية أصيلة.
وتفتح المبادرة أبوابها أمام الأطفال الإماراتيين وغير الإماراتيين الراغبين في تعلم اللغة العربية ضمن سياق ثقافي غني، إذ استقطبت حتى الآن أكثر من 21% من الأسر المقيمة، مما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي المشترك، وترسيخ القيم المجتمعية المشتركة بين الأطفال من مختلف الخلفيات.

أخبار ذات صلة
إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي
7 حضانات جديدة في أبوظبي بطاقة استيعابية 929 مقعداً
المصدر: وام
دائرة التعليم والمعرفة
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©