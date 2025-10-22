«الأسبوع العالمي للغذاء» يرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للجميع

هدى الطنيجي (أبوظبي)



شهدت فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء 2025 والذي يقام بمركز أدنيك أبوظبي، إطلاق حزمة من المبادرات، والتوقيع على اتفاقيات الشراكة بين مختلف المعنيين المشاركين في مجال الأمن الغذائي والزراعة والاستدامة؛ بهدف رسم ملامح مستقبل غذائي أكثر استدامة ومرونة للجميع.

حيث تم خلال اليومين الماضيين من انطلاق الحدث العالمي، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين مختلف القطاعات والجهات الداعمة لجهود الأمن الغذائي، فضلاً عن إطلاق حزمة من المبادرات الوطنية التي تعنى بمجال تعزيز دور الدولة في صياغة مستقبل النظم الغذائية وتحويلها لتكون أكثر مرونة.



«مطابقة»

قال سلطان المهيري، مدير إدارة تطوير الأعمال وإسعاد المتعاملين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: نشارك اليوم ضمن الأسبوع العالمي للغذاء شريكاً استراتيجياً مع M42، كجزء من مساهمة المجلس لدعم منظومة الأمن والغذائي في أبوظبي والدولة بشكل عام، حيث تم خلال هذا الحدث التوقيع على اتفاقية شراكة لتدشين برنامج «مطابقة» الموجه للأفراد العاملين في المزارع والعزب في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الغذاء في أبوظبي، البرنامج يضمن امتلاك الأفراد العاملين في المهن الخاصة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الحد الأدنى للتعامل مع المهام الوظيفية التي يقومون بها بشكل عام والذي يأتي بشكل مباشر مع الأدوار والمهام المنوطة بهم، بما يسهم في دعم منظومة غذائية أفضل.

وأكد أهمية هذا الحدث العالمي الذي يعنى بعرض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة، وإطلاق المبادرات، وتوقيع الاتفاقيات المشتركة بين مختلف الجهات، حيث يمثل منصة عالمية للابتكار والتعاون في تطوير مستقبل الغذاء، الأمر الذي يؤكد أهمية ودور أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للأمن الغذائي والنمو المستدام.





تجمع الإمارات للغذاء

قال صالح لوتاه، من تجمع الإمارات للغذاء، إن مشاركتنا، خلال الأسبوع العالمي للغذاء، تعتبر الأكبر في نسختها الثانية مقارنة بالعام الماضي، ونسعى خلال المشاركة إلى تقديم شرح واسع عن مفهوم تجمع الإمارات للغذاء والتي هي مبادرة وطنية تهدف إلى بناء قطاع غذائي مبتكر ومرن وقادر على المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، مثل الحكومة والمصنعين والمصدرين والباحثين، وتوحيد الطاقات في مختلف المجالات، من خلال جمع كافة العاملين في منظومة الأمن الغذائي ليكونوا فريقاً واحداً، ولهدف واحد، وهو كيفية أن نجعل دولة الإمارات المركز في قطاع الغذاء، وتعزيز التعاون في مجال الجمع بين الجهات الحكومية، المصنعين، تجار التجزئة، المصدّرين، الباحثين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوحيد الجهود.

وأكد أن الأسبوع العالمي للغذاء يعكس دور أبوظبي في تعزيز المستقبل الغذائي العالمي، وتوحيد الجهود الدولية في هذا المجال.





بدائل البروتين

قالت فاطمة الظاهري، مدير مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»: نشارك ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، من خلال إطلاق مبادرة «بدائل البروتين»، عبر المشاركة الواسعة للشركات العالمية والخبراء العالميين والمحليين ضمن المنصة الخاصة بنا في الحدث، حيث تسهم المبادرة في جمع نخبة من العارضين ورواد الصناعة وخبراء التغذية، لاستعراض أحدث التطورات في مجال البروتينات البديلة، ومناقشة مختلف المحاور المتعلقة بأحد حلول الأمن الغذائي من خلال الجلسات المنعقدة على أرض الحدث والتي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون في هذا القطاع الحيوي.

وذكرت أن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) سيضطلع بدور محوري خلال أسبوع الغذاء العالمي، من خلال قيادة عودة منصة البروتينات البديلة (PALT). في دورتها الثانية، تعكس المنصة مكانة أبوظبي الريادية في مجالات ابتكار الأغذية المستدامة والبروتينات البديلة، وتعزيز مرونة الموارد المائية عبر مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA).

وأضافت: تجسد منصتا PALT وAGWA نموذج أبوظبي المتكامل للتجمعات الاقتصادية، والذي يربط بين الابتكار والبنية التحتية والاستثمار لتحقيق أثر مستدام وقابل للتوسع، ويسهم قطاع الصناعة والتجارة (I&T) في دعم هذا النموذج عبر تمكين الشركات العالمية من توسيع نطاق التصنيع والخدمات اللوجستية وقدرات التصدير انطلاقاً من أبوظبي.

وأشارت إلى أن منصة تستقطب PALT منظومة متنوعة تضم صنّاع السياسات والمستثمرين والمؤسسات البحثية ومبتكري التقنيات الزراعية، وجميعهم يبحثون عن مسارات استثمارية عملية منخفضة المخاطر في مجالي الأمن الغذائي والمائي.





تعزيز الأمن الغذائي

قال أحمد البادي، من «الإمارات للصناعات الغذائية»: نشارك من خلال الإمارات للصناعات الغذائية ضمن الأسبوع العالمي للغذاء والتي تندرج ضمنها: «الوطنية للأعلاف» و«الوطنية للأكياس» و«الوطنية للألبان»، وهي «حياتنا»، إحدى الشركات التي تنتج أكثر من 100 مليون لتر من العصير سنوياً وأكثر من 35 مليون لتر من الحليب، لتقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور المتعامل، فضلاً عن تقديم أكثر من 30 منتجاً متنوعاً.

وأكد أن الأسبوع العالمي للغذاء حدث عالمي يعرض أحدث الابتكارات التقنية والمنتجات المستدامة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ويقدم الخبراء المشاركون مختلف الآراء والحلول والرؤى حول التحديات التي تواجه قطاع الأمن الغذائي من أجل بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة، ويرسخ دور أبوظبي الريادي منصة دولية رئيسية للحوار حول بناء أنظمة غذائية مستدامة.