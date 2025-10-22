رجل أعمال إماراتي يوقف 7 مبانٍ بـ 110 ملايين درهم دعماً للعمل الخيري

دبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تسجيل واحد من أكبر الأوقاف العقارية هذا العام، حيث بادر رجل الأعمال الإماراتي والدبلوماسي السابق حمد بن أحمد بن سالم الهاجري بوقف 7 مبانٍ في مناطق مختلفة من إمارة دبي، تقدَّر قيمتها السوقية بنحو 110 ملايين درهم، لتكون صدقة جارية يعود ريعها لمشاريع الخير والتنمية المجتمعية.

وشمل الوقف مباني متنوعة في مناطق بارزة بدبي، منها حدائق الشيخ محمد بن راشد، والحبية الرابعة، والمركاض، وجميعها مسجلة رسمياً بأرقام عقارية، ما يعكس تنوع الأصول العقارية الموقوفة واستدامة عوائدها. وأكد الواقِف حمد بن أحمد بن سالم الهاجري، في الوثيقة الرسمية المودعة لدى المؤسسة، أن هذه المبادرة تأتي صدقة جارية عن نفسه ووالديه الراحلين، موضحاً أن ريعها مخصص لدعم مختلف أوجه البر والإحسان، تحت إشراف مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر بدبي.