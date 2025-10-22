الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة موضوع حماية الأسرة

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
23 أكتوبر 2025 02:32

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور ممثلي وزارة الأسرة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومن وزارة الأسرة، وحصة عبد الرحمن تهلك، وكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية.
وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة تأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في انتشار الأفكار الدخيلة على المجتمع الإماراتي، وأثر غلاء المعيشة على الأسرة، وأهمية حماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، وضرورة الموازنة بين عمل المرأة ودورها الأسري.

