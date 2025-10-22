الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأمومة والطفولة» يستعرض إنجازات الأطفال واليافعين في مجال الاستدامة

الريم الفلاسي ومشاركون خلال المنتدى (وام)
23 أكتوبر 2025 02:32

أبوظبي (وام)

شارك وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، في أعمال منتدى «صفر نفايات» الذي أقيم برعاية أمينة أردوغان، حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، في إسطنبول.  شاركت الريم الفلاسي في جلسة للمنتدى بعنوان «مسارات شاملة نحو مستقبل خال من النفايات»، بحضور مشاركين من 101 دولة من العالم.
وقالت في مستهل حديثها: إن المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علمنا أن التقدم البشري يجب أن ينسجم مع الطبيعة، حيث حول الشيخ زايد، من خلال مبادرات الري وغرس الأشجار، الأراضي القاحلة إلى واحات مزدهرة.
وأضافت: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على النهج ذاته الذي أرساه الوالد المؤسس، في حماية البيئة وجعل الاستدامة ركيزة رئيسة في رؤية الإمارات المستقبلية، من خلال إطلاق المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتة إلى أن رسائل سموه المتكررة خلال الفعاليات الدولية تؤكد أن حماية الكوكب مسؤولية دولية، وأن التزام الإمارات بالاستدامة راسخ ومتواصل.
أكدت الريم الفلاسي، في ختام الجلسة، حرص دولة الإمارات، ممثلة في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على مشاركة الأطفال واليافعين في المحافل الدولية، لإبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بمستقبلهم لحماية البيئة، داعية ممثلي الجهات المعنية المشاركين في المنتدى إلى دعم هذا التوجه.

حلول إبداعية
لفتت الريم الفلاسي إلى أن «جائزة البيئة للطفل» التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي جاءت بناء على اقتراح من المجلس الاستشاري للأطفال في المجلس، تكرم أولئك الذين يقترحون حلولاً إبداعية في مجالات الطاقة المتجددة، والحد من النفايات، وحماية البيئة البحرية، مؤكدة أن رفاهية الأطفال لا تنفصل عن صحة كوكبنا. وأشارت إلى برنامج ماستركلاس الصغار، الذي ينظمه المجلس ويتناول موضوعات مختلفة منها حماية البيئة وإعادة التدوير، حيث يتعلم الأطفال عملياً كيفية تقليل النفايات والاهتمام بمحيطهم، وتعرف مبادرة «المتطوع الصغير» التي أطلقها المجلس الأطفال بكيفية خدمة المجتمع، غارسة فيهم التعاطف والمسؤولية المجتمعية منذ نعومة أظفارهم.

 

«الأعلى للأمومة والطفولة» يبحث مع «زيرو ويست» التركية التعاون في مجال الاستدامة
إشادة دولية بدور إمستيل في ريادة جهود الاستدامة والابتكار الصناعي
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
الريم بنت عبدالله الفلاسي
الاستدامة
الأطفال
