«أبوظبي للطفولة المبكرة» و«Hub71» تـدمجـان مبادرة «أنجال زِ»

أبوظبي (وام)



أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومنصة «Hub71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي شراكة جديدة تهدف إلى دمج مبادرة «أنجال زِ» التي تقودها «الهيئة» ضمن برنامج «Access» لبناء الشركات التابع لـ«Hub71»؛ وذلك بهدف دعم الشركات الناشئة التي تطور حلولاً مبتكرة تعزز رفاهية الأطفال والأسر والمجتمعات.

بموجب الشراكة، تنضم خمس شركات ناشئة إلى المجموعة 19 من برنامج «Access» التابع لمنصة «Hub71»، ستحصل كل منها على توجيهات مخصصة، وفرص حقيقية للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تمويل لتنفيذ مشاريعها التجريبية في أبوظبي.

ويعد «Access» برنامجاً رئيسياً من «Hub71» يمكن مؤسسي الشركات الناشئة من الحصول على حزمة دعم شاملة والوصول المباشر إلى منظومة أبوظبي المتكاملة لتوسيع أعمالهم عالمياً انطلاقاً من العاصمة الإماراتية. وستقوم «Hub71»، بموجب الاتفاقية، بتصميم وتنفيذ رحلة نمو وتوطين مدتها 12 أسبوعاً للشركات الناشئة التابعة لـ«الهيئة» ضمن البرنامج، تغطي جميع مراحل التشغيل من الاستقطاب والتوجيه المتخصص حتى تأسيس الشركات، والتفاعل المجتمعي، وتنظيم الفعاليات، وتطوير الشراكات، وتنسيق التجارب الأولية.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: إن الشراكة مع «Hub71» تجسد التزام الهيئة برعاية جيل جديد من الشركات الناشئة التي تضع رفاهية وصحة الأطفال كأولوية وركيزة أساسية للابتكار، ما يسهم في تحقيق تأثير حقيقي وملموس، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الطفولة المبكرة.

من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، إن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شريك محوري في مسيرة «Hub71»، وإن التعاون بين الجانبين من خلال دعم مبادرة «أنجال زِ»، سيسهم في تمكين مؤسسي الشركات الناشئة، الذين يسعون إلى تحويل أفكارهم إلى حلول ملموسة ذات تأثير من أبوظبي. وستتقدم الشركات الخمس التابعة لبرنامج «أنجال ز» ضمن برنامج «Access» بالتوازي مع بقية أعضاء المجموعة، لتحصل على دعم مصمم خصيصاً لتسريع تنفيذ التجارب الأولية في القطاعات الحكومية والخاصة بأبوظبي.