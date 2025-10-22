«الإمارات للإفتاء الشرعي» يشارك في ورشة «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»

أبوظبي (وام)



شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ورشة عمل، بعنوان «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»، التي نظمها مكتب البعثات الدراسية التابع لديوان الرئاسة، وذلك في إطار الإعداد والتأهيل لطلبة دولة الإمارات المقبلين على رحلتهم الدراسية خارج الدولة.

وتهدف الورشة إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الشرعية والقيم الوطنية التي تعينهم على أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية، وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة تراعي احتياجاتهم الواقعية في بيئات الابتعاث المختلفة، كما تسعى إلى تعزيز هويتهم الثقافية والدينية، وترسيخ قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمعات التي يدرسون فيها، بما يرسخ حضور الطالب الإماراتي كنموذج حضاري متوازن يعكس الصورة المشرقة للدولة.



إطلاق خدمتين نوعيتين

خلال الورشة، أعلن المجلس إطلاق خدمتين نوعيتين موجهتين للطلبة الإماراتيين المبتعثين، وذلك ضمن خدماته الإفتائية الرقمية، وهما: خدمة طلب الفتوى الشرعية التي تمكنهم من التواصل المباشر مع المجلس والحصول على إجابات شرعية موثوقة على استفساراتهم المختلفة، وإصدار «الطالب الإماراتي المبتعث، أسئلة وأجوبة» الذي يضم مجموعة مختارة من الفتاوى تبين أبرز المسائل الشرعية العملية، مثل: الطهارة، الصلاة، الصيام، أحكام الأطعمة والأشربة، وغيرها.