الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جائزة أبوظبي» تنظم جلسة حوارية بحضور المكرمين السابقين

«جائزة أبوظبي» تنظم جلسة حوارية بحضور المكرمين السابقين
23 أكتوبر 2025 02:32

أبوظبي (وام)

نظمت جائزة أبوظبي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، جلسة حوارية في الحرم الجامعي، جمعت الطلبة والخريجين، وذلك في إطار رسالتها الهادفة إلى نشر ثقافة الخير وتعزيز الوعي المجتمعي بين الأجيال الشابة.
وتضمنت الجلسة الحوارية مشاركة أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، إلى جانب سلامة سيف الطنيجي وعبد المقيت عبد المنان - الحائزين الجائزة في دوراتها السابقة، الذين شاركوا تجاربهم الملهمة في العمل المجتمعي والبيئي، مؤكدين أهمية دور الفرد في خدمة المجتمع في مختلف المجالات.
وشاركت سلامة الطنيجي، التي بدأت نشاطها المجتمعي في سن السادسة، تجربتها في تعزيز الوعي المجتمعي حول مواضيع تتعلق بالطفل، مثل الوقاية من التنمر والأمن الإلكتروني للأطفال. وشاركها عبد المقيت عبد المنان، الرائد في مجال الحفاظ على البيئة، حيث تحدث عن إطلاقه مبادرة صنع الأكياس الورقية في سن العاشرة للحد من استعمال البلاستيك، مسلطاً الضوء على أهمية الممارسات البيئية المستدامة ودور الشباب في قيادتها.
وتجسد تجارب المكرمين قيم جائزة أبوظبي المتمثلة في المسؤولية المجتمعية والتفاني والعطاء، لتكون مصدر إلهام في المجتمع، وتشجيعاً على السعي في العمل على مبادرات تسهم في إحداث تأثير إيجابي ومستدام.
وتأتي هذه الجلسة ضمن احتفاء جائزة أبوظبي بالذكرى العشرين لانطلاقها، وتماشياً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، تأكيداً على التزام الجائزة بإشراك مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، في مسيرة الخير والعطاء.

أخبار ذات صلة
حارب.. سلاح جديد لـ «إنعاش» الملك
«هيئة الإعلام الإبداعي» تنظّم ورش عمل استثنائية في أبوظبي
جائزة أبوظبي
أبوظبي
الجامعة الأميركية
الشارقة
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©