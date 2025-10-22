«جائزة أبوظبي» تنظم جلسة حوارية بحضور المكرمين السابقين

أبوظبي (وام)



نظمت جائزة أبوظبي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، جلسة حوارية في الحرم الجامعي، جمعت الطلبة والخريجين، وذلك في إطار رسالتها الهادفة إلى نشر ثقافة الخير وتعزيز الوعي المجتمعي بين الأجيال الشابة.

وتضمنت الجلسة الحوارية مشاركة أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، إلى جانب سلامة سيف الطنيجي وعبد المقيت عبد المنان - الحائزين الجائزة في دوراتها السابقة، الذين شاركوا تجاربهم الملهمة في العمل المجتمعي والبيئي، مؤكدين أهمية دور الفرد في خدمة المجتمع في مختلف المجالات.

وشاركت سلامة الطنيجي، التي بدأت نشاطها المجتمعي في سن السادسة، تجربتها في تعزيز الوعي المجتمعي حول مواضيع تتعلق بالطفل، مثل الوقاية من التنمر والأمن الإلكتروني للأطفال. وشاركها عبد المقيت عبد المنان، الرائد في مجال الحفاظ على البيئة، حيث تحدث عن إطلاقه مبادرة صنع الأكياس الورقية في سن العاشرة للحد من استعمال البلاستيك، مسلطاً الضوء على أهمية الممارسات البيئية المستدامة ودور الشباب في قيادتها.

وتجسد تجارب المكرمين قيم جائزة أبوظبي المتمثلة في المسؤولية المجتمعية والتفاني والعطاء، لتكون مصدر إلهام في المجتمع، وتشجيعاً على السعي في العمل على مبادرات تسهم في إحداث تأثير إيجابي ومستدام.

وتأتي هذه الجلسة ضمن احتفاء جائزة أبوظبي بالذكرى العشرين لانطلاقها، وتماشياً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، تأكيداً على التزام الجائزة بإشراك مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، في مسيرة الخير والعطاء.