علوم الدار

الدولة عضواً في مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

الدولة عضواً في مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
23 أكتوبر 2025 02:33

جدة (وام) 

شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي استضافته مدينة جدة السعودية أمس.
ترأس وفد الدولة أحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
 وتم خلال المؤتمر انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المعني بتعزيز تنفيذ رؤية المنظمة في مجال المياه، وتشجيع التعاون التقني والبحثي والعلمي بين الدول الأعضاء.
 وأكد الكعبي، في كلمته، دعم الدولة لجهود منظمة التعاون الإسلامي في معالجة تحديات قطاع المياه، لا سيما ندرة المياه، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توافر المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي للجميع.
 واستعرض جهود الدولة في مجال تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير السياسات المتعلقة بموارد المياه، واستراتيجية الأمن المائي، والاستراتيجيات القطاعية المترابطة معها، مثل استراتيجيات الطاقة والغذاء والبيئة والحياد المناخي.
كما تطرق الكعبي إلى مبادرات الدولة في مواجهة تحدي ندرة المياه على المستوى العالمي، مثل مبادرة محمد بن زايد للماء، والتحضيرات الجارية لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

