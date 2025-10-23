الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الظفرة.. تطوير وتأهيل طريق الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة زايد

الظفرة.. تطوير وتأهيل طريق الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة زايد
23 أكتوبر 2025 10:05

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، مشروع تأهيل وتطوير طريق الشيخة سلامة بنت بطي في مدينة زايد، وذلك استجابةً للنمو العمراني المتسارع والأنشطة الكبرى التي تشهدها المنطقة مثل مهرجان ليوا الدولي ومهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في منطقة الظفرة.

ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية، إضافةً إلى تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق العامة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق مدن أكثر حيوية وجاذبية واستدامة.

  • الظفرة.. تطوير وتأهيل طريق الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة زايد

ويشمل المشروع إضافة حارة جديدة بطول 10 كيلومترات تمتد من تقاطع مرابع الظفرة حتى تقاطع مجمع بينونة التعليمي، مع إلغاء تقاطعين ضوئيين عند شارعي غابات الظفرة وزعبيل لتحسين انسيابية الحركة المرورية، كما تمت إضافة حارات تسارع وتباطؤ على طول الطريق، مع تطوير مداخل ومخارج محطة حافلات مدينة زايد الجديدة لتوفير أولوية للنقل العام وضمان سلامة المشاة.

وسيتم اعتماد نظام إشارات مرورية ذكية يهدف إلى تنظيم تدفق الحركة وتقليل أزمنة الانتظار، بما يواكب التوجه نحو البنية التحتية الذكية والمستدامة. 

أخبار ذات صلة
النسخة 49 من كأس رئيس الدولة تدشن مواجهات دور الـ 16 الليلة
«ركن الحرفيات».. إبداع إماراتي يزين مهرجان الظفرة

كما يشمل المشروع إنشاء تقاطع ضوئي أمام مبنى بلدية الظفرة الرئيسي لخدمة المنطقة الصناعية، مما يسهم في ربط الحي التجاري ومرابع الظفرة بالحديقة العامة وتسهيل التنقل في جميع الاتجاهات.

وتعزز هذه التحسينات من تكامل المدينة الحضري وتعمل كمحفز للنمو الاقتصادي من خلال خدمة المراكز التجارية الرئيسية وتشجيع وسائل التنقل الخفيف الصديقة للبيئة.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن جهودها لتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامها بالرؤية المستقبلية لحياة حضرية مستدامة.

 

 

 

المصدر: وام
بلدية الظفرة
مدينة زايد
الظفرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©