الظفرة.. تطوير وتأهيل طريق الشيخة سلامة بنت بطي بمدينة زايد

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، مشروع تأهيل وتطوير طريق الشيخة سلامة بنت بطي في مدينة زايد، وذلك استجابةً للنمو العمراني المتسارع والأنشطة الكبرى التي تشهدها المنطقة مثل مهرجان ليوا الدولي ومهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في منطقة الظفرة.

ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية، إضافةً إلى تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق العامة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق مدن أكثر حيوية وجاذبية واستدامة.

ويشمل المشروع إضافة حارة جديدة بطول 10 كيلومترات تمتد من تقاطع مرابع الظفرة حتى تقاطع مجمع بينونة التعليمي، مع إلغاء تقاطعين ضوئيين عند شارعي غابات الظفرة وزعبيل لتحسين انسيابية الحركة المرورية، كما تمت إضافة حارات تسارع وتباطؤ على طول الطريق، مع تطوير مداخل ومخارج محطة حافلات مدينة زايد الجديدة لتوفير أولوية للنقل العام وضمان سلامة المشاة.

وسيتم اعتماد نظام إشارات مرورية ذكية يهدف إلى تنظيم تدفق الحركة وتقليل أزمنة الانتظار، بما يواكب التوجه نحو البنية التحتية الذكية والمستدامة.

كما يشمل المشروع إنشاء تقاطع ضوئي أمام مبنى بلدية الظفرة الرئيسي لخدمة المنطقة الصناعية، مما يسهم في ربط الحي التجاري ومرابع الظفرة بالحديقة العامة وتسهيل التنقل في جميع الاتجاهات.

وتعزز هذه التحسينات من تكامل المدينة الحضري وتعمل كمحفز للنمو الاقتصادي من خلال خدمة المراكز التجارية الرئيسية وتشجيع وسائل التنقل الخفيف الصديقة للبيئة.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن جهودها لتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامها بالرؤية المستقبلية لحياة حضرية مستدامة.