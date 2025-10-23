"تنمية المجتمع أبوظبي" تطلق الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم"

في إطار مبادرات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم»، المنصة المجتمعية الداعمة لدور أفراد المجتمع وعملهم كشركاء فاعلين في صياغة حلول مبتكَرة ومستدامة تعزِّز نمو المجتمع.





وتستقبل المبادرة أفكاراً وحلولاً مبتكَرة ومستدامة تركِّز على التحديات التي تواجهها فئة الشباب، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل النمو والازدهار والريادة.

تسعى «ويّاكم»، إلى استكشاف حلول تساعد على تطوير مهارات مالية واجتماعية وقيادية لدى الشباب، والترويج لقيم المشاركة المجتمعية عبر أنشطة التطوع والرياضة والفنون، إضافةً إلى تنمية قدرات التوازن بين الحياة والعمل والتعامل الواعي مع التقنيات الحديثة.

وفي إطار حِرصها على تسهيل مشاركة المجتمع، كشفت الدائرة عن إطلاق الموقع الإلكتروني المحدَّث للمبادرة بتصميم عصري، وتجربة استخدام أكثر سلاسة وفاعلية، تُتيح للمشاركين رفع أفكارهم بسهولة، والتواصل مباشرة مع المنصة، بما يضمن تجربة تفاعلية غنية تشجِّع الجميع على الإسهام بأفكارهم.

ونجحت مبادرة «ويّاكم»، منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها منصة اجتماعية رائدة، حيث استقبلت أكثر من 530 فكرة مجتمعية في دوراتها السابقة، تحوَّل العديد منها إلى مشاريع ومبادرات واقعية أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة في الإمارة.

وقال الدكتور يوسف الزعابي، مدير مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تؤمن دائرة تنمية المجتمع بأهمية إشراك المجتمع في صياغة الحلول لمختلف التحديات الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، تأتي مبادرة (ويّاكم) كمنصة تفاعلية تعكس التزام الدائرة الراسخ بتحويل الأفكار إلى إنجازات حقيقية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتقدُّماً».

وأضاف الدكتور يوسف الزعابي: «حرصنا في هذه الدورة الرابعة على تسليط الضوء على الشباب والنشء، باعتبارهم ركيزة الحاضر وصنّاع المستقبل، ويجب علينا العمل الوثيق مع كافة الشركاء على تمكينهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية والمالية والقيادية، وإتاحة مساحات للإبداع والمشاركة، ما يرسِّخ دورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الإمارة».

وأكَّد الزعابي أنَّ «ويّاكم» تنظر إلى كلِّ فكرة يطرحها أفراد المجتمع على أنها فرصة للتغيير والتطوير. ومن هذا المنطلق ندعو الجميع للمشاركة الفاعلة في المبادرة، لنواصل معاً تعزيز ثقافة الابتكار، وإيجاد مبادرات نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس، وتدعم توجُّهات أبوظبي نحو تنمية شاملة ومستدامة تعكس قيم العطاء والتكافل التي يقوم عليها مجتمعنا.

وتتضمَّن المرحلة المقبلة تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعريف المشاركين بآليات المشاركة وتطوير الأفكار، ويستمر التقديم لغاية 11 نوفمبر 2025. وتُكرَّم الأفكار الفائزة في أواخر عام 2025، حيث تحظى بالدعم عبر التمويل والإرشاد والتطوير والتنفيذ، لضمان تحويلها إلى مبادرات مجتمعية رائدة.

ويشكِّل إطلاق الدورة الرابعة من «ويّاكم» محطة جديدة ضمن مسيرة دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، تعكس رؤيتها في ترسيخ ثقافة الابتكار الاجتماعي، وتؤكِّد مكانة أبوظبي الرائدة في تعزيز التماسك والتضامن المجتمعي، من خلال مبادرات تُترجِم قيم العطاء والتكافل إلى واقع حي وملموس.

ويمكن لأفراد المجتمع من المقيمين في إمارة أبوظبي المشاركة في المبادرة، وطرح أفكارهم من خلال الموقع الإلكتروني: wyakom.addcd.gov.ae.