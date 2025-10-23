الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تنمية المجتمع أبوظبي" تطلق الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم"

"تنمية المجتمع أبوظبي" تطلق الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم"
23 أكتوبر 2025 11:02

في إطار مبادرات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم»، المنصة المجتمعية الداعمة لدور أفراد المجتمع وعملهم كشركاء فاعلين في صياغة حلول مبتكَرة ومستدامة تعزِّز نمو المجتمع.

وتستقبل المبادرة أفكاراً وحلولاً مبتكَرة ومستدامة تركِّز على التحديات التي تواجهها فئة الشباب، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل النمو والازدهار والريادة.

تسعى «ويّاكم»، إلى استكشاف حلول تساعد على تطوير مهارات مالية واجتماعية وقيادية لدى الشباب، والترويج لقيم المشاركة المجتمعية عبر أنشطة التطوع والرياضة والفنون، إضافةً إلى تنمية قدرات التوازن بين الحياة والعمل والتعامل الواعي مع التقنيات الحديثة.

وفي إطار حِرصها على تسهيل مشاركة المجتمع، كشفت الدائرة عن إطلاق الموقع الإلكتروني المحدَّث للمبادرة بتصميم عصري، وتجربة استخدام أكثر سلاسة وفاعلية، تُتيح للمشاركين رفع أفكارهم بسهولة، والتواصل مباشرة مع المنصة، بما يضمن تجربة تفاعلية غنية تشجِّع الجميع على الإسهام بأفكارهم.

ونجحت مبادرة «ويّاكم»، منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها منصة اجتماعية رائدة، حيث استقبلت أكثر من 530 فكرة مجتمعية في دوراتها السابقة، تحوَّل العديد منها إلى مشاريع ومبادرات واقعية أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة في الإمارة.

وقال الدكتور يوسف الزعابي، مدير مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تؤمن دائرة تنمية المجتمع بأهمية إشراك المجتمع في صياغة الحلول لمختلف التحديات الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، تأتي مبادرة (ويّاكم) كمنصة تفاعلية تعكس التزام الدائرة الراسخ بتحويل الأفكار إلى إنجازات حقيقية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتقدُّماً».

أخبار ذات صلة
«الجولة الثانية» من سباقات «قرى الإمارات للجري» تنطلق في مصفوت
«تنمية المجتمع بأبوظبي» تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي خلال «جيتكس»

وأضاف الدكتور يوسف الزعابي: «حرصنا في هذه الدورة الرابعة على تسليط الضوء على الشباب والنشء، باعتبارهم ركيزة الحاضر وصنّاع المستقبل، ويجب علينا العمل الوثيق مع كافة الشركاء على تمكينهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية والمالية والقيادية، وإتاحة مساحات للإبداع والمشاركة، ما يرسِّخ دورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الإمارة».

وأكَّد الزعابي أنَّ «ويّاكم» تنظر إلى كلِّ فكرة يطرحها أفراد المجتمع على أنها فرصة للتغيير والتطوير. ومن هذا المنطلق ندعو الجميع للمشاركة الفاعلة في المبادرة، لنواصل معاً تعزيز ثقافة الابتكار، وإيجاد مبادرات نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس، وتدعم توجُّهات أبوظبي نحو تنمية شاملة ومستدامة تعكس قيم العطاء والتكافل التي يقوم عليها مجتمعنا.

وتتضمَّن المرحلة المقبلة تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعريف المشاركين بآليات المشاركة وتطوير الأفكار، ويستمر التقديم لغاية 11 نوفمبر 2025. وتُكرَّم الأفكار الفائزة في أواخر عام 2025، حيث تحظى بالدعم عبر التمويل والإرشاد والتطوير والتنفيذ، لضمان تحويلها إلى مبادرات مجتمعية رائدة.

ويشكِّل إطلاق الدورة الرابعة من «ويّاكم» محطة جديدة ضمن مسيرة دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، تعكس رؤيتها في ترسيخ ثقافة الابتكار الاجتماعي، وتؤكِّد مكانة أبوظبي الرائدة في تعزيز التماسك والتضامن المجتمعي، من خلال مبادرات تُترجِم قيم العطاء والتكافل إلى واقع حي وملموس.

ويمكن لأفراد المجتمع من المقيمين في إمارة أبوظبي المشاركة في المبادرة، وطرح أفكارهم من خلال الموقع الإلكتروني: wyakom.addcd.gov.ae.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عام المجتمع
تنمية المجتمع
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©