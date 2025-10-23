بعثة الإمارات في لاهاي توجه تنبيهاً لمواطني الدولة بهولندا

أهابت بعثة دولة الإمارات في لاهاي بمواطني الدولة المتواجدين في هولندا بضرورة توخي الحذر بسبب الرياح والأمطار الناتجة عن عاصفة "بنيامين" في البلاد. وفق الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة - لاهاي، هولندا، على منصة إكس.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات.وفي حالات الطوارئ ، دعت إلى التواصل على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

