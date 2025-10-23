«الأعلى للأمومة والطفولة» يبحث مع «زيرو ويست» التركية التعاون في مجال الاستدامة

بحث المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومؤسسة «زيرو ويست» التركية، سُبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة على صعيد دعم دور الأطفال واليافعين في المبادرات المتصلة بالاستدامة وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس، وسامد أغيرباش رئيس المؤسسة، على هامش منتدى زيرو ويست، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية.

واستعرض اللقاء آفاق التعاون الثنائي لإيجاد الحلول المستدامة والمبتكرة لتحويل أزمة النفايات العالمية إلى طاقة، خاصة بعد إطلاق دولة الإمارات مبادرة «صفر نفايات» خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، بهدف تعزيز جهود إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق مستهدفات الاستدامة.

وأكدت الريم الفلاسي، حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تعزيز الشراكات البنّاءة مع المؤسسات الدولية المعنية بالاستدامة، ومنها مؤسسة زيرو ويست، التي تمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات في هذا المجال.

وشددت على أهمية تبني مبادرات الأطفال واليافعين في مجال الاستدامة والحفاظ على الطبيعة لمستقبل آمن للأجيال القادمة، وتشجيعهم على تمثيل بلدانهم في منصات الحوار الدولية، لزيادة وعيهم بقضايا البيئة.

من جانبه أعرب سامد أغيرباش، عن تطلعهم للتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاستثمار في المبادرات البيئية، لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز وعي الأطفال واليافعين بمبادئ الاستدامة والحلول المبتكرة.