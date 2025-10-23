الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يتوج التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي

محمد بن راشد
23 أكتوبر 2025 13:51

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التوأم بيسان وبيلسان من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي، في دورته التاسعة خلال الحفل الختامي في مركز دبي التجاري العالمي.
وشهد الحفل الختامي، تتويج ماريا حسن عجيل عن فئة أصحاب الهمم، وسحر عبدالفتاح من مصر عن المشرف المتميز، وجهاد محمد حسين من إيطاليا عن فئة أبناء الجاليات. أما جائزة "المدرسة المتميزة" فذهبت مناصفة إلى مدرستي عاتكة بنت زيد "الإمارات" وطرابلس الحدادين للبنات "لبنان".
ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وغرس حب لغة الضاد في نفوسهم، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وإلى فتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.
ويسعى التحدي الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للإسهام في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.
كما يهدف التحدي إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال إطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
